Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 23.2. bis 1.3.2026

Liebeskummer oder ein sexy Flirt? Bäume ausreißen oder besser ausruhen? Was Dein Sternzeichen in der nächsten Horoskop -Woche erwarten kann, verrät Dir jetzt das Wochenhoroskop für Stier vom 23.2. bis 1.3.2026.

Liebe und Partnerschaft

Verpacke Deine heißen Gefühle ganz charmant, denn bei der nächsten Party dürfte es sehr erotisch zugehen. Dein Flirt beißt an. Wenn Du Dich unwohl fühlst, solltest Du mehr auf Deine Träume achten. Sie zeigen Dir die verborgenen Seiten Deiner Seele und geben Hinweise. Die Liebe hält Dich gefangen, Du könntest dadurch den Überblick verlieren. Höre nicht auf Deine Ängste, sondern versuche, mit Dir selbst Frieden zu schließen. Du wirst den geeigneten Rahmen finden.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich sehr ausgeglichen und kraftvoll. Beachte die Signale Deines Körpers und überschätze Deine Kraft nicht. Richte Deine Aktivitäten danach aus. In einer Wellnessoase kannst Du so richtig entspannen. Lasse Dich bloß nicht unter Terminstress setzen - Deine Nerven flattern jetzt schon.

Beruf und Finanzen

Was jetzt Deine ganze Kraft kostet, wird schon bald viel leichter. Du erhältst ein neues Aufgabengebiet, das Du vollständig ausfüllen wirst. Zeige, was Du kannst - es wird erfolgversprechend. Du solltest Dich im Job deutlich abgrenzen und von niemandem vereinnahmen lassen. Wenn es bei der Arbeit knirscht, ziehe Dich nicht zurück. Zeige Flagge.