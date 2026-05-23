Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 25.5. bis 31.5.2026

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Wochenhoroskop Stier vom 25.5. bis 31.5.2026 | Horoskop der KW 22: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Manchmal muss eine wichtige Richtungsentscheidung im Leben einfach getroffen werden. Ob in der Liebe, Gesundheit oder im Beruf: Mit Mut und positiver Stimmung kann sich in der nächsten Horoskop-Woche für das Sternzeichen Stier vieles zum Guten wenden. Das Wochenhoroskop für Stier vom 25.5. bis 31.5.2026 verrät Dir mehr.

Dein Wochenhoroskop für Stier vom 25.5. bis 31.5.2026.
Dein Wochenhoroskop für Stier vom 25.5. bis 31.5.2026.  © 123RF/chocorutn

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Bildquelle: Midjourney/TAG24
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Wochenhoroskop Stier: 21.4. bis 20.5.

Liebe und Partnerschaft

Wie viele Kniefälle soll denn Dein Schatz noch machen, bis Du ihm vertraust? Du bist anpassungsfähig und schnell zu Kompromissen bereit, doch nicht um jeden Preis. Mache das Deinem Partner bzw. Deiner Partnerin deutlich klar. Lasse Dir Zeit und kläre Unstimmigkeiten mit den richtigen Worten. Achtung: Bei Deiner etwas gereizten, hellwachen und kämpferischen Stimmung braucht es wenig, um in Streit und Auseinandersetzungen verwickelt zu werden.

Gesundheit und Fitness

Achte mehr auf die Ernährung, lasse endlich das Fett weg. Deine Gesundheit ist gut in Schuss! Entspannung steht bei Dir an erster Stelle. Du hast Deinen Ort der Ruhe gefunden. Du bist sportlich nichts mehr gewöhnt, deshalb bekommst Du Muskelkater. Bei ersten Stressanzeichen tritt gleich etwas kürzer.

Beruf und Finanzen

Du brauchst einen toleranten Partner, der Dich unterstützt, aber auch versteht. Es fehlt etwas an Kraft. Es ist jedoch nur eine Frage der Zeit, in der Du versuchen musst, so gut wie möglich zu funktionieren. Es wird besser. Wenn Du Dir nicht zu viel auf einmal vornimmst, müsste Dir einiges gelingen. Plane und arbeite konzentriert. Du wirkst sehr überzeugend mit Deinen klaren Argumentationen.

Titelfoto: 123RF/chocorutn

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