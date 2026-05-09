Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 11.5. bis 17.5.2026

In welchem Lebensbereich der Blick in die Vergangenheit für Stier-Frau und Stier-Mann ein Vorteil ist und wann Du Dich lieber auf die Zukunft besinnen solltest, steht in Deinem kostenlosen Wochenhoroskop für Stier vom 11.5. bis 17.5.2026 . Erfahre außerdem, was die Sterne in der nächsten Horoskop -Woche sonst noch zu Liebe, Gesundheit und Beruf zu sagen haben.

Was das Schicksal für alle im Sternzeichen Stier vorgesehen hat, steht in den Sternorakeln :

Liebe und Partnerschaft

Jemand will sein Herz ausschütten – zeige Geduld und Verständnis. Du musst Dich jetzt zusammenreißen, denn sonst handelst Du überdreht. Du neigst jetzt zu Unbesonnenheit und Übermut. Vorsicht! Deine Frühlingsgefühle wollen gelebt werden. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft – das gilt auch für die Partnerschaft. Wie wäre es mit einer Überraschung für Deinen Schatz?

Gesundheit und Fitness

Dein Körper möchte mehr regenerieren – gib ihm die Gelegenheit dazu. Du brauchst mehr Schlaf, sonst hältst Du nicht durch. Dir fehlt ganz einfach die richtige Entspannung. Atme tief durch! Vorsicht vor zu großer Überanstrengung.



Beruf und Finanzen

Klug und mit Bedacht sorgst Du für Deinen Vorteil und setzt Deine Vorstellungen durch. Damit steigst Du langsam, aber stetig nach oben. Gib jetzt alles im Job, denn Du bist gut drauf. Dann brauchst Du bei Gehaltsverhandlungen keine Bescheidenheit walten zu lassen. Alles, womit Du in letzter Zeit nicht fertig wurdest, kann jetzt so nach und nach aufgearbeitet werden. Es geht Dir alles wieder leicht von der Hand. Für höhere Ziele stellst Du persönliche Wünsche schon mal zurück – nur so funktioniert es.