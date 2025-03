Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 31.3. bis 6.4.2025

In der nächsten Horoskop-Woche ist für Stiere in allen Lebensbereichen Vorsicht geboten. Es gilt, die Energien in die richtigen Bahnen zu lenken. Die kosmischen Empfehlungen vom kostenlosen Wochenhoroskop für Stier vom 31.3. bis 6.4.2025 bereiten Dich auf Dein Schicksal vor.