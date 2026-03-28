Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 30.3. bis 5.4.2026

Im Beruf läuft es für Stier-Geborene in der nächsten Horoskop -Woche ganz hervorragend. Doch in Liebe und Gesundheit zeigt sich dringender Handlungsbedarf. Das ist jedoch kein Grund zur Sorge, denn das Wochenhoroskop für Stier vom 30.3. bis 5.4.2026 hat die richtigen Botschaften und Handlungsempfehlungen parat.

Liebe und Partnerschaft

Deine Bedenkzeit ist abgelaufen. Du darfst eine Entscheidung nicht länger aufschieben. Von selbst wird sich das Problem nicht erledigen. Eine starke Emotionalität führt Dich und Deinen Schatz ganz eng zusammen. Achte darauf, für alte Probleme nach neuen Lösungssätzen zu suchen. Dein toller Charme wird überall bewundert, jemand platzt vor Eifersucht. Deine Lebenslust zieht andere magisch an. Du sprühst vor Kraft und Freude.

Gesundheit und Fitness

Umwandlung und Stille sind angesagt. Also ziehe Dich zurück und nutze diese Phase, um Dich zu regenerieren. Ein paar gezielte Wellnesstage können Wunder wirken. Stimmungstief? Gönne Dir ein Duftbad und höre dabei Deine Lieblingsmusik. Vermeide jetzt Stress, wo Du nur kannst – nutze Deine Zeit lieber zum Entspannen oder mit Freunden.

Beruf und Finanzen

Teamwork ist Deine Stärke, dort bist Du unschlagbar. Deine Energien laufen auf Hochform und Du kannst noch einmal richtig Gas geben, wenn Du willst. Allerdings bist Du wenig motiviert. Kämpfe mutig für Deine Überzeugung, dann bist Du auch erfolgreich. Verhandlungen, Bürokratisches, Gespräche aller Art gelingen in den nächsten Tagen recht gut. Körperliche Arbeit hingegen fällt schwer.