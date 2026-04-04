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Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 6.4. bis 12.4.2026

Wochenhoroskop Stier vom 6.4. bis 12.4.2026 | Horoskop der KW 15: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Dein Sternzeichen sollte laut Wochenhoroskop für Stier vom 6.4. bis 12.4.2026 der Gesundheit und Fitness mehr Beachtung schenken. Im Beruf und in der Liebe könnten klare Worte und Taten für Fortschritt sorgen. Mehr astrologische Tipps verrät die nächste Horoskop-Woche.

Dein Wochenhoroskop für Stier vom 6.4. bis 12.4.2026.
Dein Wochenhoroskop für Stier vom 6.4. bis 12.4.2026.  © 123rf.com/painterr

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Wochenhoroskop Stier: 21.4. bis 20.5.

Liebe und Partnerschaft

Du sehnst Dich nach Gemütlichkeit und liebevoller Fürsorge. Du wirkst intensiver als sonst und kannst Deine Überzeugungen durchsetzen. Dabei ziehst Du auch extreme Situationen an, das bedeutet: aufpassen! Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, das gilt auch für die Partnerschaft. Wie wäre es mit einer Überraschung für Deinen Schatz? Gehe auf Distanz zu Menschen, die nur darauf aus sind, Dir eins auszuwischen. Du brauchst einen Menschen, der Dich zu schätzen weiß.

Gesundheit und Fitness

Du brauchst mehr Schlaf, sonst hältst Du nicht durch. Probiere bei kleinen Wehwehchen Alternativmethoden. Tue etwas für Dich und halte Deinen Körper in Balance. Wie wäre es mit einem Vitamincocktail? Das baut Dein Immunsystem wieder richtig auf.

Beruf und Finanzen

Bei der erforderlichen Besonnenheit winkt Dir eine produktive Zeit. Achte darauf, nicht zur Heftigkeit oder Flüchtigkeit zu neigen. Du überzeugst bei geschäftlichen Veranstaltungen mit Deinem selbstbewussten Auftreten. Du brauchst Dir beruflich keine Sorgen zu machen. Jetzt kann Dich nichts mehr aufhalten – der Laden läuft von allein.

Titelfoto: 123rf.com/painterr

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