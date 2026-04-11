Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 13.4. bis 19.4.2026

Die nächste Horoskop -Woche hält für Stier-Geborene einige Herausforderungen in der Liebe und Gesundheit bereit. Nimm Dein Schicksal endlich selbst in die Hand. Beruflich hast Du aber gute Chancen, wenn es nach dem kostenlosen Wochenhoroskop für Stier vom 13.4. bis 19.4.2026 geht.

Liebe und Partnerschaft

Liebesblitze treffen Dich und bringen Dich ganz schön aus dem Gleichgewicht. Es wird langweilig im Liebesleben, setze Deine Verführungskünste ein. Gehe aus, Du knüpfst ganz schnell nette Kontakte. Mache aus Deinem Herzen keine Mördergrube, egal ob es um Privates, die Liebe oder die eher ideellen Vorstellungen geht. Sage Deine Meinung!

Gesundheit und Fitness

Wenn Du einmal nüchtern und ehrlich Bilanz ziehen willst, wie es um Dein seelisches Gleichgewicht steht, dann ist das jetzt der richtige Moment. Aussprachen erleichtern Herz und Seele. Wenn Du erste Anzeichen von Unruhe an Dir bemerkst, solltest Du Dich zurückziehen und eine Entspannungsübung machen, so bleibst Du fit. Achte auf giftfreie Nahrungsmittel.

Beruf und Finanzen

Wenn Du zu sehr mit dem Kopf durch die Wand willst und nur versuchst, Deinen Willen durchzusetzen, wirst Du nie und nimmer einen Erfolg verbuchen. Es brennt am Arbeitsplatz. Du hast keine Möglichkeit, Dich auf Deinen Lorbeeren auszuruhen. Sieh gelassen auf die Arbeitswelt. Du warst fleißig und hast Dich angestrengt. Jetzt kannst Du alles etwas langsamer angehen. Du erreichst jetzt Deine persönliche Rekordmarke, das gibt so richtig Pluspunkte.