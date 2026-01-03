Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 5.1. bis 11.1.2026

Die nächste Horoskop -Woche kann zu extrem starken Gefühlen in der Liebe führen. Obwohl es im Beruf besser laufen könnte, lassen sich Stier-Geborene nicht die Laune verderben. Herausforderungen im Leben sind dazu da überwunden zu werden, das verrät auch das gratis Wochenhoroskop für Stier vom 5.1. bis 11.1.2026.

Liebe und Partnerschaft

Die hohen Ansprüche Deines Lieblingsmenschen belasten Dich. Schon lange kommst Du zu kurz. Singles sollten Bewerber und Bewerberinnen gut unter die Lupe nehmen. Du hast das innere Bedürfnis, Deine Herzensangelegenheiten zu ordnen und Beziehungen zu festigen. Ziehe Grenzen, wenn Du verunsichert bist. Eine richtige Gute-Laune-Zeit erwartet Dich. Der Himmel hängt voller Geigen.

Gesundheit und Fitness

Vergiss die Sorgen und Lasten des Alltags und suche in Deiner Freizeit Ruhe und Erholung in der Beschäftigung mit Deinen Hobbys. Auf Zugluft reagierst Du sehr empfindlich. Fühlst Du Dich noch immer schlapp? Luft und Licht sind Deine besten Wachmacher. Gehe raus in die Natur und mache Atemübungen. Deine Fitness ist nicht besonders gut. Aus gesundheitlicher Sicht wäre es aber nicht sehr effektiv, jetzt mit einem harten Training zu beginnen.

Beruf und Finanzen

Deine arrogante Art wird von Deinem Umfeld nicht länger hingenommen. Beruflich wird sich demnächst einiges für Dich bewegen. Du solltest Angebote genauestens beachten, denn hier kann sich etwas ergeben. Schwungvoll und zuversichtlich gehst Du auf Deine Kollegen zu. Man ist von Dir und Deinem Verhalten beeindruckt. Deine Gedankenwelt ist in positive Aufruhr geraten. Deine Intuition ist jetzt wach, und Ideen fliegen Dir zu. Baue Vorurteile ab!