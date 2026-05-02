Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 4.5. bis 10.5.2026

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Wochenhoroskop Stier vom 4.5. bis 10.5.2026 | Horoskop der KW 19: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Manchmal müssen wichtige Entscheidungen im Leben einfach getroffen werden. Ob in der Liebe oder im Beruf: Mit Mut und positiver Stimmung kann sich in der nächsten Horoskop-Woche für Dich vieles zum Guten wenden. Das gratis Wochenhoroskop für Stier vom 4.5. bis 10.5.2026 verrät Dir mehr.

Dein Wochenhoroskop für Stier vom 4.5. bis 10.5.2026.
Dein Wochenhoroskop für Stier vom 4.5. bis 10.5.2026.  © 123rf.com/klim2011

Mehr kosmische Tipps für Dein Sternzeichen Stier gibt es in diesen Horoskopen:

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Bildquelle: Midjourney/TAG24
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Wochenhoroskop Stier: 21.4. bis 20.5.

Liebe und Partnerschaft

Grenze Dich charmant ab, wenn Dein Schatz zu sehr klammert. Es herrscht derzeit eine eher unterkühlte Stimmung. Erwarte also nicht zu viel, sondern ziehe Dich lieber etwas zurück. Setze Dein Liebesglück bloß nicht für ein Strohfeuer aufs Spiel. Du wirst von neuen Ideen und Eindrücken erfasst. Deine Gedankenwelt ist in positiven Aufruhr geraten und wird stimuliert wie selten zuvor.

Gesundheit und Fitness

Ärger macht krank und Freude heilt, entscheide Dich richtig. Beginne Deine Tage ruhig und gelassen. Du solltest Deinen Körper zwar in Form bringen, aber alles mit Maß und Ziel! Mal geht es auf, mal ab, überfordere Deinen Körper nicht mit zu viel Action. Dein Magen streikt, weil Du ihn immer wieder übersäuerst.

Beruf und Finanzen

Bei notwendigen Veränderungen solltest Du selbst das Heft in die Hand nehmen und aktiv werden, bevor über Dich bestimmt wird. Du kannst das! Auch wenn Du ein klares Ziel vor Augen hast, solltest Du Dich auf Deine Intuition verlassen, nicht nur auf den Verstand. Du bekommst unverhofft Hilfe, das erleichtert Deinen Terminstress. Zögere nicht und ergreife die angebotene Hand.

Titelfoto: 123rf.com/klim2011

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