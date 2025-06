Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 9.6. bis 15.6.2025

Sei mutig und erfahre , was das Schicksal i n der nächsten Horoskop -Woche mit Dir vorhat. Im gratis Wochenhoroskop für Stier vom 9.6. bis 15.6.2025 wirst Du erfahren, wie wichtig Vertrauen und Veränderungen in der Liebe und im Leben sind.

Liebe und Partnerschaft

Partnerschaftlich ist es prickelnd und leidenschaftlich, und wenn Du willst, kann das Liebesglück noch einmal neu entflammen. Verdruss in der Liebesbeziehung solltest Du schleunigst bereinigen, und zwar mit Offenheit und Respekt. Dann ist die Stimmung gleich besser. Übertreibe es nicht mit Deinen heimlichen Verabredungen. Du sehnst Dich danach, Deinen tiefen Gefühlen nachzugeben. Worauf wartest Du? Setze die richtigen Signale und die Liebe wird erwachen.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du anderen hilfst, solltest Du dabei Dich selbst nicht vergessen. Achte auf die Signale Deines Körpers und überschätze Deine Kraft nicht. Richte Deine Aktivitäten danach aus. Ärger drückt aktuell doppelt schwer auf Deinen Magen. Iss jetzt leicht und bekömmlich und lege Dir unbedingt ein dickeres Fell zu. Du solltest lernen, über Dich selbst zu lachen.

Beruf und Finanzen

Jede Menge Aufgaben erwarten Dich, Dein Typ ist gefragt - und Du hörst einfach weg? Kannst Du Dir das eigentlich erlauben? Es ist nie zu spät, das zu erreichen, was Du Dir schon lange vorgenommen hast. Räume alles aus dem Weg, was Deinen Erfolg bremst. Lasse Dich wegen kleiner Startschwierigkeiten nicht entmutigen. Durchbrüche im Job und in der Liebe stehen bevor. Gehe in Dich und lerne Dich selbst besser einzuschätzen. Du wirst mehr Ansehen gewinnen.