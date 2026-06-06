Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 8.6. bis 14.6.2026

Das Wochenhoroskop für Stier vom 8.6. bis 14.6.2026: Manchmal ist es besser, wenn Du einen Gang zurückschaltest. Besonders in der Liebe ist das ab und an von Vorteil. Erfahre jetzt, wie die nächste Horoskop -Woche Stier-Geborene beeinflussen kann, und nutze die kosmischen Tipps als Inspiration für Dein Glück.

Liebe und Partnerschaft

Bei Dir stehen die Liebessterne eher auf Sturm. Achte darauf, dass es nicht eskaliert. Deine Geduld ist nicht besonders stabil. Dein Schatz hat Probleme mit Dir – kein Wunder, Du sprichst manchmal ziemlich rau mit ihm. Versetze Dich einmal in seine Lage. Du entdeckst Deine Gefühle neu – nicht unbedingt für jemanden Neuen. Herzliche und innige Stunden erwarten Dich am Wochenende.

Gesundheit und Fitness

Du bist einfach zu bequem. Sportliche Höchstleistungen sind nicht zu erwarten. Gehe wenigstens spazieren, auch im Regen. Chronische Beschwerden können Dir derzeit gesundheitlich zu schaffen machen und die Stimmung drücken. Das geht zum Glück rasch vorbei. Lachen hält jung und ist eine Vitaminspritze für Körper, Geist und Seele. Deine Drehzahl ist zu hoch – Du solltest öfter mal anhalten.

Beruf und Finanzen

Mit Deinem Blick aufs Ganze handelst Du gewinnbringend im Umgang mit Kunden. Gehe alles in Ruhe an. Delegiere, wenn es geht, sonst bist Du schnell erschöpft. Es gibt in der nächsten Zeit noch sehr viel zu tun. Auch wenn Du keine Lust hast, solltest Du Dich mit den Einzelheiten befassen. Die Pflicht ruft – erfülle Deine Aufgaben! Neue Erkenntnisse verheißen Erfolg und neue Verbindungen stellen sich ein. Blicke also frohen Mutes in die Zukunft!