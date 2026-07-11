Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 13.7. bis 19.7.2026

Bist Du glücklich in Deiner Partnerschaft oder hast Du im Moment Interesse an einer anderen Person? Dann solltest Du in der nächsten Horoskop -Woche eine entsprechende Richtungsentscheidung treffen. Du möchtest mehr erfahren? Lies jetzt das Wochenhoroskop für Stier vom 13.7. bis 19.7.2026 und informiere Dich auch, ob die Sterne es in Sachen Gesundheit und Finanzen gut mit Dir meinen.

Liebe und Partnerschaft

Wecke keine falschen Hoffnungen, sondern signalisiere klar und deutlich, was Du Dir tatsächlich vorstellst. Wenn jemand wirklich Dein Herz erobert hat, neigst Du zum Klammern. Die Interessen gehen auseinander – signalisiere Kompromissbereitschaft. Ein heißer Flirt geht auch Dir ganz schön unter die Haut.

Gesundheit und Fitness

Du zeigst jetzt eine Neigung, Deinen Wünschen nach Genuss und Bequemlichkeit besonders leicht nachzugeben. Vorsicht vor Übertreibungen. Sportlich wächst Du jetzt förmlich über Dich hinaus. Dein Kräftepegel schwankt und hängt sehr von Deiner Laune ab. Du kannst jetzt keine großen Sprünge machen, denn Deine Gesundheit hat in den letzten Tagen ein wenig gelitten. Gönne Dir etwas Ruhe.

Beruf und Finanzen

Es kann sein, dass Kollegen Dir mit Absicht schwierige Aufgaben stellen, um Dir Steine in den Weg zu legen. Keine Sorge, Du meisterst alles. Denke einmal genau darüber nach, was Du bereits alles geleistet hast, und hinterfrage nicht immer, was Du noch leisten musst! Genial, wie Du Kollegen überzeugen kannst – allerdings nicht alle. Mit Deiner inneren Unruhe triffst Du beruflich die falschen Entscheidungen. Versuche loszulassen und warte ab.