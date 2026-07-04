Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 6.7. bis 12.7.2026

Laut dem Wochenhoroskop für Stier vom 6.7. bis 12.7.2026 solltest Du in der nächsten Horoskop -Woche neue Wege beschreiten. Mache Dir selbst nicht zu viel Stress und bleibe entspannt. Lies jetzt Dein Horoskop und erfahre, welche Ratschläge das Universum noch für Dich hat.

Liebe und Partnerschaft

Du bist begehrt wie nie zuvor. Nutze jetzt Deine Chancen. Dein Partner oder Deine Partnerin zieht nicht mit? Bleibe cool, getrennte Unternehmungen wirken Wunder. Du bist sehr bemüht, ein Beziehungsproblem zu lösen. Löse Dich jetzt von alten Gefühlen, die noch immer unangenehm in Dir nachwirken. Schließe die Vergangenheit endlich ab.

Gesundheit und Fitness

Achte auf Deine Gesundheit. Die spielt derzeit eine sehr wichtige Rolle und hilft Dir, Deine Ziele erfolgreich verfolgen zu können. Ein Vitalitätsschub trifft Dich mit voller Kraft! Gib Deinen Träumen und Fantasien hin und wieder ihren freien Lauf. Schicke Körper, Geist und Seele auf eine sinnliche Erholungsreise. Es ist Dein gutes Recht, Dich von allem zurückzuziehen und auszuspannen.

Beruf und Finanzen

Neue Herausforderungen reizen Dich. Vorsicht, nicht verzetteln. Die Gedanken an Erfolg und den damit verbundenen gesellschaftlichen Aufstieg lassen Dich nicht ruhen. Überstürze auf keinen Fall etwas. Was die Motivation anbelangt, ist dies nicht unbedingt Deine beste Zeit. Wer sich diszipliniert kann trotzdem die eine oder andere Hürde nehmen. Drängle nicht bei Deiner Karrierelaufbahn, Deine Zeit kommt erst später.