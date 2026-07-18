Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 20.7. bis 26.7.2026

Erfahre im Wochenhoroskop für Stier vom 20.7. bis 26.7.2026, was die nächste Horoskop -Woche zu bieten hat und mit welchen Veränderungen Du rechnen musst, wenn Du dieses großmütige Sternzeichen hast.

Liebe und Partnerschaft

Sinnliche Stunden und Hochstimmung auf der ganzen Liebeslinie. Keine Wolke trübt den Liebeshimmel. Arbeite jetzt an Veränderungen. Rechtzeitige klärende Gespräche verhindern eine Ansammlung von Zündstoff. Mache aus Deinem Herzen keine Mördergrube. Egal ob es um Privates, die Liebe oder die eher ideellen Vorstellungen geht. Sage Deine Meinung!

Gesundheit und Fitness

Wenn Du einmal nüchtern und ehrlich Bilanz ziehen willst, wie es um Dein seelisches Gleichgewicht steht, dann ist das jetzt der richtige Moment. Halte Dich einfach etwas zurück und tanke auf. Jeder wird es verstehen, dass man nicht rund um die Uhr arbeiten kann. Du solltest Dich vor Energieräubern schützen. Ein Auf und Ab von aktiven Phasen, aber auch Momenten, in denen Du Dich auf Deine Couch wünschst. Das macht ganz schön zu schaffen.

Beruf und Finanzen

Sieh gelassen auf die Arbeitswelt. Du warst fleißig und hast Dich angestrengt. Jetzt kannst Du alles etwas langsamer angehen. Du hast ein Gespür für den Zeitgeist und weißt deshalb genau, was angesagt ist. Das ist wertvoll für alle, die sich in der Modebranche bewegen. Befolge Anweisungen, auch wenn Du sie nicht immer einsiehst. Clever sorgst Du für Deinen eigenen Vorteil und setzt Deine Pläne um.