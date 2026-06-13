Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 15.6. bis 21.6.2026

Das Sternorakel für die nächste Horoskop -Woche beinhaltet allerlei geheime Botschaften zu Themen wie Liebe, Gesundheit und Beruf für das Sternzeichen Stier. Was genau die Sternenkonstellation zu jedem Lebensbereich verrät, erfährst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Stier vom 15.6. bis 21.6.2026.

Bist Du neugierig, was das Schicksal noch für Dein Sternbild Stier vorgesehen hat? Dann sieh gleich nach unter:

Liebe und Partnerschaft

Große Lust auf fantasievolle Spiele beflügelt Dein Liebesleben. Dein Schatz stellt Dich auf die Probe und Du bestehst sie mit Bravour. Das Leben signalisiert Veränderungen in vielerlei Hinsicht, besonders im zwischenmenschlichen Bereich. Beziehungen können sich wandeln. Achte jedoch darauf, im Überschwang Deiner Gefühle keine Versprechungen zu machen, die Du später nicht halten kannst.

Gesundheit und Fitness

Vorsicht mit Alkohol, er bekommt Dir momentan nicht besonders gut. Lasse Dich auch nicht von ewigen Besserwissern aus der Ruhe bringen. Große Sprünge solltest Du derzeit vermeiden, denn Deine Gesundheit hat zuletzt etwas gelitten. Gönne Dir Ruhe und Erholung. Gleichzeitig stehen harmonische Tage des Genießens bevor. Was Du ausstrahlst, kommt zu Dir zurück. Lebe ruhig einmal bewusst in den Tag hinein!

Beruf und Finanzen

Mit einer negativen Einstellung wirst Du beruflich nicht weit kommen. Du bist hilfsbereit und höflich, doch wehe, jemand nutzt Dich aus. Dann kann sich Dein Ärger explosionsartig entladen. Im Moment steckst Du voller Energie und Unternehmungslust. Du brauchst Herausforderungen, an denen Du Deine Kräfte messen kannst. Alles, was Du lange aufgeschoben oder bisher nicht geschafft hast, kannst Du jetzt erfolgreich erledigen.