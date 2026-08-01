Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 3.8. bis 9.8.2026

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Wochenhoroskop Stier vom 3.8. bis 9.8.2026 | Horoskop der KW 32: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

In der nächsten Horoskop-Woche wirst Du nicht nur auf der Arbeit glänzen und beruflich ein gutes Stück vorankommen! Denn auch in Sachen Partnerschaft und Gesundheit erwartet Dich einiges. Lies jetzt das kostenlose Wochenhoroskop für Stier vom 3.8. bis 9.8.2026, um mehr über Deine Zukunft zu erfahren.

Dein Wochenhoroskop für Stier vom 3.8. bis 9.8.2026.
Dein Wochenhoroskop für Stier vom 3.8. bis 9.8.2026.  © 123RF/stockshoppe

Begib Dich auf eine kosmische Entdeckungsreise:

Dein täglicher Horoskop-Newsletter

Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Bildquelle: Midjourney/TAG24
Monatshoroskop Stier: Dein Horoskop für August 2026 Monatshoroskop Stier: Dein Horoskop für August 2026
Liebeshoroskop Stier 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir? Liebeshoroskop Stier 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir?
Jahreshoroskop 2026 Stier: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr Jahreshoroskop 2026 Stier: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr

Wochenhoroskop Stier: 21.4. bis 20.5.

Liebe und Partnerschaft

Ungetrübter Liebeshimmel, Du hast eine spannende Begegnung. Falls Du derzeit romantische Gefühle verspürst, solltest Du damit nicht hinter dem Berg halten. Du teilst nicht unbedingt die Meinung Deines Schatzes, trotzdem gibt es viele Gemeinsamkeiten. Du spielst mit dem Feuer, das kann ganz schnell ins Auge gehen.

Gesundheit und Fitness

Eine gute Gesundheit und eine optimistische Lebenseinstellung begleiten wohlwollend Deinen derzeitigen Lebensablauf und Deine Lebensplanung. Bleibe auf der Spur Deiner Träume, das wirkt befreiend. Ein neues Zipperlein lähmt einmal wieder Deine Aktivität. Bringe Deine innere Anspannung nicht nach außen, sondern tue Dir etwas Gutes. Dann kommst Du wieder mehr ins Gleichgewicht.

Beruf und Finanzen

Ideen, die jetzt entwickelt werden, können Dir zu Ansehen und Popularität verhelfen. Es kann sein, dass Du verschiedene Gruppen oder Gemeinschaften, mit denen Du bisher gut zusammengearbeitet hast, verlässt. Nur weil Dir ein Fehler unterlaufen ist, solltest Du nicht an Deinem Selbstwertgefühl zweifeln. Erwarte nicht von Dir, perfekt zu sein. Auch wenn es stressig wird, bleibe einfach ruhig und gelassen. Du hast keinen Grund, in Panik zu geraten. Du erhältst plötzlich Unterstützung.

Titelfoto: 123RF/stockshoppe

Mehr zum Thema Wochenhoroskop Stier: