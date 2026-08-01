Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 3.8. bis 9.8.2026

In der nächsten Horoskop -Woche wirst Du nicht nur auf der Arbeit glänzen und beruflich ein gutes Stück vorankommen! Denn auch in Sachen Partnerschaft und Gesundheit erwartet Dich einiges. Lies jetzt das kostenlose Wochenhoroskop für Stier vom 3.8. bis 9.8.2026, um mehr über Deine Zukunft zu erfahren.

Liebe und Partnerschaft

Ungetrübter Liebeshimmel, Du hast eine spannende Begegnung. Falls Du derzeit romantische Gefühle verspürst, solltest Du damit nicht hinter dem Berg halten. Du teilst nicht unbedingt die Meinung Deines Schatzes, trotzdem gibt es viele Gemeinsamkeiten. Du spielst mit dem Feuer, das kann ganz schnell ins Auge gehen.

Gesundheit und Fitness

Eine gute Gesundheit und eine optimistische Lebenseinstellung begleiten wohlwollend Deinen derzeitigen Lebensablauf und Deine Lebensplanung. Bleibe auf der Spur Deiner Träume, das wirkt befreiend. Ein neues Zipperlein lähmt einmal wieder Deine Aktivität. Bringe Deine innere Anspannung nicht nach außen, sondern tue Dir etwas Gutes. Dann kommst Du wieder mehr ins Gleichgewicht.

Beruf und Finanzen

Ideen, die jetzt entwickelt werden, können Dir zu Ansehen und Popularität verhelfen. Es kann sein, dass Du verschiedene Gruppen oder Gemeinschaften, mit denen Du bisher gut zusammengearbeitet hast, verlässt. Nur weil Dir ein Fehler unterlaufen ist, solltest Du nicht an Deinem Selbstwertgefühl zweifeln. Erwarte nicht von Dir, perfekt zu sein. Auch wenn es stressig wird, bleibe einfach ruhig und gelassen. Du hast keinen Grund, in Panik zu geraten. Du erhältst plötzlich Unterstützung.