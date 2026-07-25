Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 27.7. bis 2.8.2026

Lasse Dich von der Weisheit der Astrologie tragen und inspirieren. So hast Du gute Chancen auf eine glückliche Zukunft und ein ausgeglichenes Seelenleben. Wie die Sterne in der nächsten Horoskop -Woche für Dich stehen, verrät Dir das Wochenhoroskop für Stier vom 27.7. bis 2.8.2026.

Nicht nur im Wochenhoroskop bekommst Du als Stier-Frau oder Stier-Mann wichtige Hinweise über Dein Seelenleben und Dein mögliches Schicksal, hier gibt es noch mehr astrologische Botschaften zu entdecken:

Liebe und Partnerschaft

Dränge Deinen Schatz nicht zu Versprechen, die er nicht freiwillig gibt. Du hinterlässt einen guten Eindruck und man ist angenehm von Dir überrascht. Deine ganze Person hat eine unwahrscheinlich gute Ausstrahlung. Nimm Ratschläge von Deinem Partner oder Deiner Partnerin an. Du selbst bist zwar auf dem richtigen Weg, doch überschaust nicht alles. Ein süßes Geständnis erhöht Deinen Herzschlag.

Gesundheit und Fitness

Keiner setzt Dich unter Druck, Du malst nur in Gedanken falsche Bilder, das belastet. Du hast fördernde Aspekte, um Deine Gesundheit zu stabilisieren. Jetzt musst Du Dich nur noch aufraffen und die richtigen Weichen stellen. Spitzenkondition, jetzt hängst Du alles problemlos ab. Deine Empfindlichkeit könnte zu einer wehleidigen Haltung führen, aus der heraus dann auch mal eine Tafel Schokolade zu viel gegessen wird.

Beruf und Finanzen

Wenn Du nicht langsam Struktur in Deinen Arbeitsablauf bringst, dann kannst Du ganz schnell unter Zeitdruck geraten. Ändere Deine Strategie. Du gibst wohl niemals auf? Das macht Dich nicht immer beliebt! Endlich kannst Du Deine Energie und Deine Fantasie optimal einsetzen. Deine Mitmenschen werden vielleicht sehr erstaunt sein über Deine Pläne. Neue Herausforderungen sind gerade recht, so kannst Du Dich unter Beweis stellen.