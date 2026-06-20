Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 22.6. bis 28.6.2026

Das Wochenhoroskop für Stier vom 22.6. bis 28.6.2026: In dieser Woche solltest Du auf Deine seelische Gesundheit achten. Wenn Du wissen willst, was die Sterne für Dich außerdem in der Liebe und dem Beruf bereithalten, dann blicke jetzt mit der Astrologie in die nächste Horoskop -Woche für Stier.

Liebe und Partnerschaft

Denke daran, Dein Herzblatt denkt, fühlt und handelt ganz anders als Du das tust. Dein Schatz ist unzufrieden mit Dir, weil Du kaum Zeit hast. Plane endlich einmal wieder ein romantisches Abendessen. Versuche, in jeder Situation kontrolliert zu bleiben, so wirkst Du weder zu emotional noch zu fordernd. Der goldene Mittelweg ist richtig. Ein gewagter Flirt verlockt Dich zu einem noch gewagteren Spiel.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir eine Kleinigkeit. Das ist Balsam für Deine Seele. Deine Nerven spielen Dir mal wieder einen Streich. Tagsüber gibst Du Vollgas, abends bist Du erschöpft. Deine innere Einstellung ist entscheidend für Deine Genesung.

Beruf und Finanzen

Du bist jetzt voller Scharfsinn und Klarheit der Gedanken. Bei geistiger Arbeit bist Du ausdauernd und leistungsfähig. Achte darauf, dass Du Dich nicht auf Kosten anderer profilierst oder diese sogar ausbeutest. Bleibe auf dem Boden der Tatsachen. Es zahlt sich doppelt aus, wenn Du Dich auf eine Sache voll konzentrierst. Auch wenn Du beruflich ruhiger trittst, solltest Du Deine Unterlagen ordentlich abheften.