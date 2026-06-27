Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 29.6. bis 5.7.2026

Geht der Stier in der nächsten Horoskop -Woche mal wieder mit dem Kopf voran? Was die Sterne Deinem Sternzeichen raten, erfährst Du im gratis Wochenhoroskop für Stier vom 29.6. bis 5.7.2026.

Liebe und Partnerschaft

Erotische Abende sind angesagt. Alles wird ein bisschen ruhiger und liebevolle Begegnungen versüßen zauberhafte Augenblicke. Du könntest die ganze Welt umarmen, vor allen Dingen aber Deinen Schatz. Es besteht eine starke Tendenz zur Selbstdarstellung, besonders vor Angehörigen des anderen Geschlechts. Übertreibe es nicht! Prüfe unbedingt Dein eigenes Verhalten. Sieh nicht alles zu streng, dann wird man auch mit Dir Nachsicht haben.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir eine Massage, Du hast Nackenverspannungen und gönne Dir einmal wieder einen freien Tag. Verzichte auf sämtliche Arten von Genussgiften. Dein Zahnarztbesuch ist schon seit langer Zeit überfällig.

Beruf und Finanzen

Packe es jetzt an. Eine super Zeit für Gespräche und Verhandlungen. Jetzt werden tolle Erfolge möglich. Vieles fällt Dir einfach in den Schoß. Die Gefahr ist, dass Du Dich in eine abwartende Haltung begibst. Nutze Deine günstigen Konstellationen für die Stabilisierung Deiner Stellung und das Erklimmen der Erfolgsleiter. Allerbeste Aufstiegschancen. Bloß nicht von Skeptikern bremsen lassen. Du liegst voll im Trend.