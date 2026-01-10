Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 12.1. bis 18.1.2026

In der nächsten Horoskop -Woche liegt die kosmische Aufgabe für Stier-Frau und Stier-Mann darin, in ihrer Partnerschaft den gemeinsamen Mittelweg zu finden, dann hat die Liebesbeziehung eine Zukunft. Diesen und weitere Hinweise erhältst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Stier vom 12.1. bis 18.1.2026.

Liebe und Partnerschaft

Du hast ihn gefunden, den Menschen, der mit Dir Deine Träume und Sehnsüchte teilt. Mit ihm möchtest Du total verschmelzen. Er will es auch. Jemand raubt Dir den Verstand und erzeugt wildes Herzflimmern. Nur keine Panik, gut Ding braucht Weile, vor allem in der Liebe. Du weißt zwar, wohin Dein Herz gehört, trotzdem flirtest Du immer wieder drauflos. Was suchst Du eigentlich?

Gesundheit und Fitness

Du strotzt vor Kraft und Energie, Du steckst voller Pläne und kannst Bäume ausreißen. Nimm Dir nicht zu viel vor, der Schein trügt! Versuche heute auf jeden Fall einmal für eine halbe Stunde an die frische Luft zu kommen. Es regt den Geist an und bringt neue Energie. Passe auf vor zu viel Fitnessprogramm, Du powerst Dich zu sehr aus. Zu viel Stress hinterlässt schnell Spuren.

Beruf und Finanzen

Spontan und mutig ist Dein Auftreten, damit machst Du am Arbeitsplatz Pluspunkte. Es kommt darauf an, in einer ungewohnten Situation richtig zu reagieren. Es kann allerdings sein, dass der Erfolg auf sich warten lässt. Es ist klüger, nicht auf Höchstforderungen zu bestehen, falls Du auch weiterhin an einer fruchtbaren Zusammenarbeit interessiert bist. Die Emotionen kochen gewaltig hoch und Du hast Deine Gefühle nicht ganz im Griff. Nimm auf andere Rücksicht, nicht jeder versteht Dich.