Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 9.2. bis 15.2.2026

Die Sterne laden Stier-Geborene in der nächsten Horoskop -Woche dazu ein, ihre wahren Gefühle im Liebesleben zuzulassen. In einem anderen Lebensbereich kann Dir diese emotionale Offenheit jedoch schaden. Habe keine Angst vor der Zukunft, denn das gratis Wochenhoroskop für Stier vom 9.2. bis 15.2.2026 steht Dir mit hilfreichen Tipps zur Seite.

Der Fokus auf die Vergangenheit beschränkt das Sternzeichen Stier in Liebe und Beruf nur. Konzentriere Dich lieber auf das Kommende:

Liebe und Partnerschaft



Überdenke nochmals Deine Beziehung, da stimmt etwas nicht. An Deiner Leine zappelt ein Goldfisch mit zwei Beinen! Du registrierst jeden Blick, was sich daraus ergeben kann, wird Dir gefallen. Du übergehst schöne Chancen, weil Du nicht bei der Sache bist.

Gesundheit und Fitness

Nimm Dir nicht alles so zu Herzen, stehe über den Dingen. Ein paar gezielte Wellnesstage können Wunder wirken. Stress kannst Du sehr gut beim Sport abbauen. Aber auch künstlerische Menschen tun Dir jetzt so richtig gut. Gönne Dir alles, was guttut. Mit Deinen Fähigkeiten und Kräften musst Du besonders gut haushalten.

Beruf und Finanzen

Beruflich bist Du jetzt bestens motiviert, die Zeichen sind günstig. Am Ball bleiben, das Blatt wendet sich schneller, als man denkt. Man versucht, Dich aufs Glatteis zu führen. Plaudere keine Geheimnisse aus. Du musst mit einem hartnäckigen Gegner rechnen, sei vorsichtig.