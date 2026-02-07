Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 9.2. bis 15.2.2026

Laut dem Wochenhoroskop für Waage vom 9.2. bis 15.2.2026 kann es in der nächsten Horoskop -Woche im Liebesleben zu Missverständnissen kommen. Aufgrund der Konstellation der Sterne fällt es Waage-Frau und Waage-Mann jedoch leicht, ihr Herz wieder für Andere zu öffnen.

Liebe und Partnerschaft



Du bist begehrt wie nie zuvor. Nutze jetzt Deine Chancen. In Deiner Beziehung kommt es heute zu einer Annäherung. Liebe wird großgeschrieben und Du wirst ganz deutlich spüren, was Dich glücklich macht. Du fühlst Dich beflügelt und von Zuversicht und positiver Stimmung getragen. Schiebe jetzt einfach einmal alle Probleme von Dir. Dank der kosmischen Unterstützung klappt die Liebe zurzeit wie am Schnürchen.

Gesundheit und Fitness

Zu viele Genussmittel beeinträchtigen Deine Gesundheit. Zu viel Alkohol bringt Deinen Kreislauf durcheinander. Achte auf Deine Gesundheit. Die spielt derzeit eine sehr wichtige Rolle und hilft Dir, Deine Ziele erfolgreich verfolgen zu können. Wenn Du Dich unwohl fühlst, solltest Du mehr auf Deine Träume achten. Sie zeigen Dir die verborgenen Seiten Deiner Seele.

Beruf und Finanzen

Es ergeben sich beruflich weitreichende Möglichkeiten. Der große Gewinn wird vermutlich erst einmal ausbleiben, aber es wird sich später auszahlen. Du legst es darauf an, recht zu haben oder wenigstens zu bekommen. Du willst Deine Interessen durchsetzen und das bringt Reibereien. Du solltest eine Kurskorrektur in Deinen Lebenszielen vornehmen. Es drängt Dich jetzt, etwas Sinnvolles zu tun und Klarheit zu schaffen. Was die Motivation anbelangt, ist dies nicht unbedingt Deine beste Zeit. Wer sich diszipliniert, kann trotzdem die eine oder andere Hürde nehmen.