Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 23.2. bis 1.3.2026

Die nächste Horoskop -Woche hat für Dein Sternzeichen wichtige Botschaften über das Schicksal. Ob Dein Herz bereit ist für die Liebe, ob Deine Gesundheit schwächelt und was Dich im Beruf erwartet, erfährst Du alles im kostenlosen Wochenhoroskop für Waage vom 23.2. bis 1.3.2026.

Liebe und Partnerschaft

Du willst beides - Liebe und Leidenschaft, aber auch Unabhängigkeit und Freiheit. Dadurch gerätst Du in einen ganz schönen Zwiespalt. Du kannst mit Deiner Unzufriedenheit Deinem Schatz das Leben ganz schön schwer machen. Kühl und unromantisch erscheinst Du manchmal den Menschen, die sich für Dich interessieren. Zeige Deine Gefühle, statt sie zu verstecken. Eine neue Liebe kann nur kommen, wenn Du Altes loslässt.

Gesundheit und Fitness

Dein Unwohlsein hat mit Deiner enorm negativen Einstellung zu tun. Dein Energielevel hat sich auf ein gesundes Mittelmaß eingependelt. Du hast genügend Kraft für den Alltag, nicht aber für Hochleistungssport. Zu viele Genussmittel beeinträchtigen Deine Gesundheit. Mit dem Wohlbefinden geht es langsam wieder aufwärts.

Beruf und Finanzen

Notwendige Veränderungen bringen wieder Schwung in Dein Leben. Nimm Deine beruflichen Probleme endlich selbst in die Hand. Du musst Dir nicht die ganze Arbeit auflasten, bitte um Hilfe! Keine Angst vor Kontroversen, Du hast gute Argumente. In dieser Woche kommst Du schneller voran und Deinen Zielen ein gutes Stück näher. Dein Draht zu Vorgesetzten ist enorm gut.