Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 23.2. bis 1.3.2026

Wochenhoroskop Waage vom 23.2. bis 1.3.2026 | Horoskop der KW 9: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Die nächste Horoskop-Woche hat für Dein Sternzeichen wichtige Botschaften über das Schicksal. Ob Dein Herz bereit ist für die Liebe, ob Deine Gesundheit schwächelt und was Dich im Beruf erwartet, erfährst Du alles im kostenlosen Wochenhoroskop für Waage vom 23.2. bis 1.3.2026.

Dein Wochenhoroskop für Waage vom 23.2. bis 1.3.2026.
Dein Wochenhoroskop für Waage vom 23.2. bis 1.3.2026.  © 123RF/nataliahubbert

Hier finden Waage-Geborene noch mehr Sterndeutungen:

Dein täglicher Horoskop-Newsletter

Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Bildquelle: Midjourney/TAG24
Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für Februar 2026 Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für Februar 2026
Liebeshoroskop Waage 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir? Liebeshoroskop Waage 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir?
Jahreshoroskop 2026 Waage: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr Jahreshoroskop 2026 Waage: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr

Wochenhoroskop Waage: 24.9. bis 23.10.

Liebe und Partnerschaft

Du willst beides - Liebe und Leidenschaft, aber auch Unabhängigkeit und Freiheit. Dadurch gerätst Du in einen ganz schönen Zwiespalt. Du kannst mit Deiner Unzufriedenheit Deinem Schatz das Leben ganz schön schwer machen. Kühl und unromantisch erscheinst Du manchmal den Menschen, die sich für Dich interessieren. Zeige Deine Gefühle, statt sie zu verstecken. Eine neue Liebe kann nur kommen, wenn Du Altes loslässt.

Gesundheit und Fitness

Dein Unwohlsein hat mit Deiner enorm negativen Einstellung zu tun. Dein Energielevel hat sich auf ein gesundes Mittelmaß eingependelt. Du hast genügend Kraft für den Alltag, nicht aber für Hochleistungssport. Zu viele Genussmittel beeinträchtigen Deine Gesundheit. Mit dem Wohlbefinden geht es langsam wieder aufwärts.

Beruf und Finanzen

Notwendige Veränderungen bringen wieder Schwung in Dein Leben. Nimm Deine beruflichen Probleme endlich selbst in die Hand. Du musst Dir nicht die ganze Arbeit auflasten, bitte um Hilfe! Keine Angst vor Kontroversen, Du hast gute Argumente. In dieser Woche kommst Du schneller voran und Deinen Zielen ein gutes Stück näher. Dein Draht zu Vorgesetzten ist enorm gut.

Titelfoto: 123RF/nataliahubbert

Mehr zum Thema Wochenhoroskop Waage: