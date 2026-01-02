Liebeshoroskop Waage 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir?

Das Waage-Liebeshoroskop 2026 ❤️ Welches Sternzeichen passt am besten zu Waage? Antworten im Partnerhoroskop ⭐ für Mann✓ & Frau✓ Jetzt auf TAG24!

Als Waage (24. September bis 23. Oktober) möchtest Du wissen, wie sich Deine Liebe im Jahr 2026 entwickelt? Dein kostenloses Liebeshoroskop verrät Dir, welche Sternzeichenpaare für Harmonie sorgen und wo ein aufregender Flirt oder ein echtes Liebesabenteuer wartet. Entdeckst Du Dein Liebesglück oder wird aus einem Kennenlernen vielleicht sogar eine feste Beziehung? Hier gibt es die Partnerhoroskope aller Sternzeichen.

Dein kostenloses Waage-Liebeshoroskop 2026: Alles über Liebe, Flirts & Partnerschaft. © Midjourney/TAG24

Partnerhoroskop: Welches Sternzeichen passt zu Waage?

Welche Sternzeichen perfekt miteinander harmonieren und bei welchen Paaren das Liebesglück Einsatz erfordert, zeigt Dir Dein kostenloses Liebeshoroskop für 2026. Waage-Frauen und Waage-Männer dürfen sich auf Flirt, spannende Begegnungen und große Gefühle freuen. Doch welche Kombinationen versprechen wirklich eine erfüllte Partnerschaft? Waage passt am besten zu: Stier

Waage

Schütze Willst Du noch tiefer in die Welt Deines Sternzeichens eintauchen? Auf TAG24 warten unter Horoskope zahlreiche weitere Astroseiten auf Dich. In der Rubrik Partnerhoroskope entdeckst Du außerdem die Liebeshoroskope aller anderen Tierkreiszeichen.

Wer passt am besten zur Waage-Frau?

Welches Sternzeichen lässt Waage-Frauen auf Wolke Sieben schweben? Und welches lässt sie kalt? All das und noch viel mehr erklärt das kostenlose Liebeshoroskop für das Jahr 2026. Waage und Widder Sie kann mit seiner Dominanz umgehen, doch seine ungestümen Aktionen fordern selbst ihre Gelassenheit heraus. Waage und Stier Ästhetik, Lebensart, Genuss und beide wissen, was sie am anderen haben und leben mit Hingabe ihre Sinnlichkeit aus. Waage und Zwillinge Sein quirliges Gemüt sorgt bei ihr zwar für ein Lächeln und fröhliche Stunden sind drin, aber für mehr fehlt die Tiefe. Waage und Krebs Kurzfristig genießen sie die Verbindung von Gefühl und Eleganz – doch letztlich bleibt es bei einer romantischen Episode. Waage und Löwe Ein stilvolles Duo! Anmut, Ausstrahlung und Glamour prägen die Beziehung – gemeinsam sonnen sie sich in Aufmerksamkeit. Waage und Jungfrau Zu unterschiedlich sind Weltbild und Temperament. Mehr als eine lockere Bekanntschaft steht hier nicht auf dem Programm. Waage und Waage Gemeinsam bilden sie ein echtes Traumpaar. Sie lieben den großen Auftritt und den Tanz auf dem gesellschaftlichen Parkett. Waage und Skorpion Seine mysteriöse, anziehende Aura löst Faszination aus. Mars und Venus liefern hier echtes Prickeln und die Erotik ist spürbar. Waage und Schütze Beide lassen sich am liebsten vom Wind des Lebens treiben, genießen Gemeinsamkeit, Spontaneität und Leichtigkeit. Waage und Steinbock Er ist oft zu distanziert und nüchtern, sie nimmt vieles zu leicht – das passt selten und es bleiben viele Wünsche offen. Waage und Wassermann Er begegnet ihr aufgeschlossen und lässt ihr genug Raum – perfekte Voraussetzung für ein angenehmes Miteinander. Waage und Fische Seine Sensibilität reizt sie, doch die Erfüllung bleibt aus. Ein Flirt, den sie gern genießt – aber dauerhaft sucht sie meist weiter.

Liebe, Treue und Vertrauen – was erwartet Waage? Das Liebeshoroskop 2026 hat die Antworten. © Unsplash/Nathan Dumlao

Wer passt am besten zum Waage-Mann?

Was sagen die Sterne in punkto Liebe und Partnerschaft für Waage-Männer voraus? Welche Sternzeichen meinen es ernst mit ihnen und welche wollen nicht mehr als einen heißen Flirt? All das mit Liebeshoroskop. Waage und Widder Er genießt es, von ihrer stürmischen Energie umgarnt zu werden. Denn er lässt sich gern verführen und genießt das Spiel. Waage und Stier Ästhetik, Charme, Genuss und gegenseitiger Respekt machen sie zu einem harmonischen und äußerst liebevollen Paar. Waage und Zwillinge Mit ihr wird es nie langweilig. Sie ist witzig, gesellig und auf seiner Wellenlänge – so sorgt sie immer wieder für Abwechslung. Waage und Krebs Sie zieht ihn mit ihrer Sanftheit in den Bann. Doch seine wechselhaften Seiten können sie verunsichern und belasten. Waage und Löwe Sie liebt seine Zärtlichkeit – eine Verbindung voller Wärme und Bewunderung. Ihre majestätische Art beeindruckt ihn. Waage und Jungfrau Sein höfliches, zurückhaltendes Wesen spricht sie an, doch dann erkennt sie, wie flatterhaft er sein kann und da ist sie vorsichtig. Waage und Waage Zwei Sonnenschein-Charaktere, die das Leben leichtnehmen und viel Rücksicht zeigen. Doch Reiz und Knistern fehlen. Waage und Skorpion Erotik pur! Ihre magische, geheimnisvolle Ausstrahlung zieht ihn besonders an. Allerdings hat sie ihn vollständig im Griff. Waage und Schütze Ein elegantes, lebenslustiges Paar, das Glanz in jede Runde bringt. Ihre positive Ausstrahlung bleibt nicht unbemerkt. Waage und Steinbock Er spürt, dass sich hinter ihrer kühlen Fassade Sehnsucht nach Nähe verbirgt. Es braucht Geduld und Einfühlungsvermögen. Waage und Wassermann Hier entsteht eine harmonische Beziehung zwischen kreativen und offenen Menschen, die einander inspirieren und verstehen. Waage und Fische Für eine Weile genießen sie ihre Zweisamkeit, doch auf Dauer fehlt die gemeinsame Richtung. Ihre Wege trennen sich wieder.

Welches Sternzeichen passt nicht zu Waage?

Zwar haben Waage und Krebs das selbe Verlangen und das selbe Verständnis von Zärtlichkeit, doch etwas stört sie am Krebs-Verhalten. Sein wechselhaftes Temperament kann belastend wirken und sie verunsichern - Vorsicht ist geboten. Auch die Beziehung zwischen Waage und Fische kann Schwierigkeiten mit sich bringen. Die anfangs doch so perfekte Welle der Zweisamkeit, die sie gemeinsam reiten ebbt mit der Zeit ab und sie bemerken, dass sich der gemeinsame Strom, in dem sie gemeinsam schwimmen, allmählich teilt.