Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 16.2. bis 22.2.2026

Die nächste Horoskop -Woche sieht jede Menge positive Energie in das Leben von Waage treten. Wenn Du wissen möchtest, in welchem Lebensbereich diese Woche die großen Chancen warten, wirf einen Blick in das kostenlose Wochenhoroskop für Waage vom 16.2. bis 22.2.2026.

Liebe und Partnerschaft



Öffne die Herzen - große Chancen für Singles, die es nicht mehr sein wollen. Mögliche Unstimmigkeiten in der Partnerschaft lösen sich in Wohlgefallen auf. Übe Selbstkritik! Renne nicht mit dem Kopf gegen die Wand, aber lasse die Dinge auch nicht einfach treiben. Eine Begegnung weckt zwar Deine Sehnsucht, es wird aber nichts Ernstes daraus.

Gesundheit und Fitness

Etwas nagt an Dir und macht Dich unruhig. Sorge für Ausgleich und Harmonie. Stimmungstief? Gönne Dir ein Duftbad und höre dabei Deine Lieblingsmusik. Versuche mit Kräutertee den Magen zu beruhigen. Ängste belasten die Seele. Löse Dich davon.

Beruf und Finanzen

Ein Übereifriger weckt in Dir Schuldgefühle bezüglich Arbeitsmoral. Dein Verstand ist unruhig. Du bist schlagfertig und wach, wohl aber überkritisch und auf Kampf eingestellt. Geduld und Verständnis sind erforderlich. Bevor Du auf Dein Ziel losstürmst, überlege genau, was Du erreichen willst! Du brauchst keinen besonderen Anstoß, um aktiv zu werden.