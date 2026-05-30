Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 1.6. bis 7.6.2026

Auch wenn einzelne Regenwolken die nächste Horoskop -Woche für das Sternzeichen Waage überschatten können, so bietet das Leben aktuell mehr Chancen als Risiken. Nutze Dein Potenzial! Das kostenlose Wochenhoroskop für Waage vom 1.6. bis 7.6.2026 liefert vielleicht die für Dich nötigen Impulse.

Liebe und Partnerschaft

Die Liebe wird eher klein geschrieben, doch hast Du auch kuschelweiche Abende und wirst ein zufriedenstellendes Miteinander erleben. Du lässt Dich zu gerne faszinieren, versprich Dir nicht zu viel! Schon lange hat Dich jemand ganz tief ins Herz geschlossen. Eine erotisch hochbrisante Zeit erwartet Dich. Jemand begehrt Dich sehr stark.

Gesundheit und Fitness

Gib hin und wieder Deinen Träumen und Fantasien freien Lauf. Schicke Körper, Geist und Seele auf eine sinnliche Erholungsreise. Du kannst Dir ein bisschen mehr zutrauen, treibe mehr Sport! Gesundheitlich wirkst Du ausgeglichen, nutze die Zeit für Saunagänge. Ein paar gezielte Wellnesstage können Wunder wirken.

Beruf und Finanzen

Du läufst Gefahr, zu viel Energie bei der Verfolgung zweitrangiger Ziele zu vergeuden. Schaffe Dir Klarheit über Deine Wünsche. Nur wenn Du an Dich glaubst, erreichst Du, was Du erreichen willst. Du setzt Deine ganze Kraft und Energie ein, um einen guten Job zu machen. Damit punktest Du vor allen Dingen bei Deinen Vorgesetzten. Sachlich und vernünftig bestreitest Du Situationen und wirst automatisch zum Gewinner. Dadurch stehst Du mit beiden Beinen fest auf dem Boden.