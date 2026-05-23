Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 25.5. bis 31.5.2026

In der nächsten Horoskop -Woche sollten Waage-Männer und Waage-Frauen sehr achtsam mit ihren Liebsten umgehen. Das Wochenhoroskop für Waage vom 25.5. bis 31.5.2026 verrät Dir noch mehr kosmische Tipps für jeden Lebensbereich.

Liebe und Partnerschaft

Du hast das innere Bedürfnis, Deine Herzensangelegenheiten zu ordnen und Beziehungen zu festigen. Ziehe Grenzen, wenn Du verunsichert bist. Selbst wenn die Gefühle nicht so im Vordergrund stehen, zeigst Du Dich doch von Deiner besten Seite. Dein Umfeld wird erstaunt sein. Singles können sich jetzt durchringen und eine Affäre freundschaftlich beenden. Wenn Du jetzt zu viel Wert auf Äußeres und auf die Meinung anderer legst, schränkst Du Dich selbst unnötig ein. Du brauchst eine freie Entfaltung.

Gesundheit und Fitness

Dein Körper möchte mehr regenerieren, gib ihm die Gelegenheit dazu. Vorsicht mit Alkohol, er bekommt Dir nicht. Liebevolle Gedanken kommen auch Dir zugute. Vermeide Stress und ernähre Dich gesund.

Beruf und Finanzen

Störungen im Arbeitsablauf nerven sehr. Wage beruflich jetzt einen Neubeginn, die Sterne dafür stehen günstig. Lasse Dich bloß nicht von Skeptikern bremsen. Du liegst voll im Trend. Die laufenden Unternehmungen machen Dir schwer zu schaffen.