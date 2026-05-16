Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 18.5. bis 24.5.2026

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Wochenhoroskop Waage vom 18.5. bis 24.5.2026 | Horoskop der KW 21: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Was Deiner Gesundheit in dieser Woche wohltuende Kraft schenkt, verrät Dir das gratis Wochenhoroskop für Waage vom 18.5. bis 24.5.2026. Besonders in einer schwierigen Lebenssituation kann ein Horoskop Kraft für eine Richtungsentscheidung schenken. Entdecke die Chancen der nächsten Horoskop-Woche.

Dein Wochenhoroskop für Waage vom 18.5. bis 24.5.2026.
Dein Wochenhoroskop für Waage vom 18.5. bis 24.5.2026.  © 123rf.com/littlepaw

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Wochenhoroskop Waage: 24.9. bis 23.10.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du willst, kannst Du jetzt einfach Deine Gefühle sprechen lassen. Die Probleme mit einem lieben Menschen werden sich lösen. Dein inneres Glücksgefühl stärkt Deine Ausstrahlung, Du kommst hervorragend an! Du brauchst Veränderungen und solltest darüber mit Deinem Schatz sprechen. Tief im Inneren willst Du allerdings noch nicht wahrhaben, dass Deine Partnerschaft vielleicht bereits am Ende ist.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du momentan keinen Sport machst, solltest Du beim Naschen etwas vorsichtiger sein. Du hältst starke Gefühle zu sehr zurück, das belastet Dich. Achte auf abwechslungsreiche Ernährung. Bleibe entspannt, sonst drohen Verspannungen.

Beruf und Finanzen

Wenn Du beruflich etwas lockerer und weniger ehrgeizig vorgehen würdest, wärst Du wahrscheinlich schon weiter. Wer zu verbissen handelt, hat nicht automatisch Erfolg. Nur kluge Köpfe erreichen langfristig ihre Ziele. Nach außen wirkst Du im Büro vielleicht ruhig, geistig bist Du aber äußerst aktiv. Jetzt kannst Du gut neue Reise- oder Zukunftspläne schmieden. Beruflich solltest Du nicht nachlassen und Dich weiterhin engagieren. Du hast Dir bereits ein solides Fundament aufgebaut, von dem Du profitieren kannst.

Titelfoto: 123rf.com/littlepaw

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