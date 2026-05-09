Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 11.5. bis 17.5.2026

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Wochenhoroskop Waage vom 11.5. bis 17.5.2026 | Horoskop der KW 20: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Die nächste Horoskop-Woche verrät Dir, was in Sachen Partnerschaft und Liebe jetzt oberste Priorität haben sollte. Auch für andere Lebensbereiche wie Beruf und Gesundheit bekommst Du im gratis Wochenhoroskop für Waage vom 11.5. bis 17.5.2026 eine kleine Portion kosmischer Inspiration.

Dein Wochenhoroskop für Waage vom 11.5. bis 17.5.2026.
Dein Wochenhoroskop für Waage vom 11.5. bis 17.5.2026.  © 123RF/jtxie

Welchen Einfluss die Sterne auf die Harmonie im Leben von Waage in Zukunft haben werden, erfährst Du unter:

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Bildquelle: Midjourney/TAG24
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Wochenhoroskop Waage: 24.9. bis 23.10.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du jetzt nicht etwas riskierst, bleibt alles beim Alten. Es liegt allein an Dir, Klarheit in Dein Durcheinander zu bringen. Als Single wirst Du Dich bald glücklich in den Armen eines neuen Partners oder einer neuen Partnerin wiederfinden. Gefühle sind jetzt Trumpf und Anspannungen lösen sich auf. Du gehörst zu den Glückspilzen und wirst von allen Seiten angeflirtet. Du solltest offen mit Deinem Schatz reden, wenn es um Liebesfrust geht.

Gesundheit und Fitness

Unerfüllte Sehnsüchte können auch auf Dein Gemüt schlagen. Lenke Dich mit Sport ab. Eine Fahrradtour oder Joggen im Wald würden Dir helfen. Stärke Deine Abwehrkräfte täglich mit einem Vitamincocktail. Es wird Zeit, langsam einmal etwas mehr auf Deine Ernährung zu achten. Du hast fördernde Aspekte, um Deine Gesundheit zu stabilisieren. Jetzt musst Du Dich nur noch aufraffen und die richtigen Weichen stellen.

Beruf und Finanzen

Du zeigst Interesse an Deinen Mitmenschen und Kollegen. Deine Begeisterung für ein neues Vorhaben kann jetzt die größten Pessimisten mitreißen. Versichere Dich der Unterstützung Deiner Kollegen. Du brauchst einen toleranten Partner, der Dich unterstützt, aber auch versteht. Traue Dir im Beruf mehr zu.

Titelfoto: 123RF/jtxie

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