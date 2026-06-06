Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 8.6. bis 14.6.2026

Es ist nie zu spät! In der nächsten Horoskop -Woche ist es so weit, ziehe endlich durch, was Du Dir schon seit Langem vorgenommen hast. Du möchtest mehr erfahren? Dann blicke in das Wochenhoroskop für Waage vom 8.6. bis 14.6.2026.

Die Quelle der Sternorakel versiegt nach dem Waage-Wochenhoroskop noch lange nicht :

Liebe und Partnerschaft

Baue Deine Widerstände ab und nutze Deine innere Kraft. So stärkst Du Dich und kommst jetzt schneller ans Ziel Deiner Wünsche. Nutze Deine Ausgeglichenheit für eine offene Aussprache, bleibe bei der Wahrheit und beschönige nichts – es kann nur besser werden. Man sucht Deine Nähe, es bleibt auf jeden Fall amüsant und spannend. Du bist offen für Überraschungen und aufregende Kontakte. Genieße die Zeit und tue ganz einfach das, was Dein Herz begehrt.

Gesundheit und Fitness

Der Wetterumschwung macht Deiner Gesundheit sehr zu schaffen. Du bist hellwach und verfügst in Deiner Freizeit über ausreichende Energien. Nimm Krankheit nicht auf die leichte Schulter, sondern kuriere Dich gründlich aus. Schenke der Entwicklung der Heilkunst Dein Vertrauen.

Beruf und Finanzen

Jetzt ist es wichtig, sich jeder noch so außergewöhnlichen Situation anzupassen. Obwohl Du Dich engagiert einsetzt, bekommst Du zu wenig Anerkennung. Du leidest unter dem Gefühl, auf der Stelle zu treten – bewahre Geduld. Der frühe Vogel fängt den Wurm, beherzige das!