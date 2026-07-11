Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 13.7. bis 19.7.2026

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Wochenhoroskop Waage vom 13.7. bis 19.7.2026 | Horoskop der KW 29: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Auf der Arbeit läuft in der nächsten Horoskop-Woche alles glatt. Doch wie sieht es in den Lebensbereichen Liebe und Gesundheit aus? Die Sterne haben ihre Position eingenommen und verraten Dir im Wochenhoroskop für Waage vom 13.7. bis 19.7.2026, was Dich in der Zukunft erwartet.

Dein Wochenhoroskop für Waage vom 13.7. bis 19.7.2026.
Dein Wochenhoroskop für Waage vom 13.7. bis 19.7.2026.  © 123RF/tuhenciya

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Bildquelle: Midjourney/TAG24
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Wochenhoroskop Waage: 24.9. bis 23.10.

Liebe und Partnerschaft

Dein Beziehungsalltag hat im Moment nicht sehr viel zu bieten. Keine Sorge, Du erreichst Dein Ziel, aber musst Du Tag und Nacht daran denken? Sei doch nicht so verkrampft, habe lieber mehr Vertrauen! Versuche nicht, Deinen Schatz festzuhalten – weniger ist mehr. Sei nicht ungerecht und setze Dich sanft durch, aber mit Nachdruck. Man muss spüren, dass man mit Dir nicht spielen kann.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du Dich mehr sportlich betätigst, geht es Dir glänzend. Du bist fit und belastbar und solltest diese gute Phase nutzen, um Dich in Form zu bringen. Dein Körper freut sich über diese Aufmerksamkeit. Sorge dafür, dass Du nicht unter Zeitdruck stehst. Ein Vitalitätsschub trifft Dich mit voller Kraft!

Beruf und Finanzen

Du solltest Dich im Job deutlich abgrenzen und von niemandem vereinnahmen lassen. Am Arbeitsplatz hast Du gute Möglichkeiten, ein Stück voranzukommen. Ein Übereifriger weckt in Dir Schuldgefühle bezüglich Arbeitsmoral. Du arbeitest jetzt erfolgreich mit Gleichgesinnten zusammen. Versuche gerade im beruflichen Bereich auf Teamwork zu setzen.

Titelfoto: 123RF/tuhenciya

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