Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 27.7. bis 2.8.2026

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Wochenhoroskop Waage vom 27.7. bis 2.8.2026 | Horoskop der KW 31: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

In der nächsten Horoskop-Woche könnte Dir ein großes Lob von Deinem Chef bevorstehen! Worauf Du achten solltest und wie es in Sachen Liebe und Gesundheit in Zukunft für Dich aussieht, erfährst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Waage vom 27.7. bis 2.8.2026.

Dein Wochenhoroskop für Waage vom 27.7. bis 2.8.2026.
Dein Wochenhoroskop für Waage vom 27.7. bis 2.8.2026.  © 123RF/markoaliaksand

Waage-Frauen und Waage-Männer finden im Astro-Universum von TAG24 natürlich noch weitere spannende Weissagungen über ihr Sternzeichen:

Dein täglicher Horoskop-Newsletter

Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Bildquelle: Midjourney/TAG24
Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für Juli 2026 Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für Juli 2026
Liebeshoroskop Waage 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir? Liebeshoroskop Waage 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir?
Jahreshoroskop 2026 Waage: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr Jahreshoroskop 2026 Waage: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr

Wochenhoroskop Waage: 24.9. bis 23.10.

Liebe und Partnerschaft

Du hast eine starke Phase. Du kannst Dich jetzt verlieben und endlich genau den Richtigen bzw. die Richtige finden. Deine Ausstrahlung ist einfach zauberhaft. Die Zeit arbeitet positiv an der Lösung Deiner Konflikte, die Deine Partnerschaft in letzter Zeit sehr belastet haben. Langsam kehrt Ruhe ein. Auch wenn Du Deinem Schatz nicht alle Wünsche erfüllst, er ist stolz auf Dich. Du bist gut gelaunt, schwungvoll und offen für eine neue Liebe.

Gesundheit und Fitness

Vorsicht - widerstehe Deinen laufenden Heißhungerattacken! Empfindliche Nebenhöhlen können Dir Probleme machen. Wenn Du erste Anzeichen von Unruhe an Dir bemerkst, solltest Du Dich zurückziehen und eine Entspannungsübung machen, so bleibst Du fit. Du machst zurzeit keinen Sport, dann solltest Du auch nicht naschen!

Beruf und Finanzen

Klopfe Dir ruhig selbst mal auf die Schulter, Du hast großartiges geleistet. Du willst Dich immer wieder neu beweisen. Aufpassen, Du überforderst Dich! Beschäftige Dich nach Feierabend nicht auch noch mit Themen vom Arbeitsplatz. Sachbezogene Geschäftsverhandlungen sind begünstigt.

Titelfoto: 123RF/markoaliaksand

Mehr zum Thema Wochenhoroskop Waage: