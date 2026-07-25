Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 27.7. bis 2.8.2026

In der nächsten Horoskop -Woche könnte Dir ein großes Lob von Deinem Chef bevorstehen! Worauf Du achten solltest und wie es in Sachen Liebe und Gesundheit in Zukunft für Dich aussieht, erfährst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Waage vom 27.7. bis 2.8.2026.

Waage-Frauen und Waage-Männer finden im Astro-Universum von TAG24 natürlich noch weitere spannende Weissagungen über ihr Sternzeichen:

Liebe und Partnerschaft

Du hast eine starke Phase. Du kannst Dich jetzt verlieben und endlich genau den Richtigen bzw. die Richtige finden. Deine Ausstrahlung ist einfach zauberhaft. Die Zeit arbeitet positiv an der Lösung Deiner Konflikte, die Deine Partnerschaft in letzter Zeit sehr belastet haben. Langsam kehrt Ruhe ein. Auch wenn Du Deinem Schatz nicht alle Wünsche erfüllst, er ist stolz auf Dich. Du bist gut gelaunt, schwungvoll und offen für eine neue Liebe.

Gesundheit und Fitness

Vorsicht - widerstehe Deinen laufenden Heißhungerattacken! Empfindliche Nebenhöhlen können Dir Probleme machen. Wenn Du erste Anzeichen von Unruhe an Dir bemerkst, solltest Du Dich zurückziehen und eine Entspannungsübung machen, so bleibst Du fit. Du machst zurzeit keinen Sport, dann solltest Du auch nicht naschen!

Beruf und Finanzen

Klopfe Dir ruhig selbst mal auf die Schulter, Du hast großartiges geleistet. Du willst Dich immer wieder neu beweisen. Aufpassen, Du überforderst Dich! Beschäftige Dich nach Feierabend nicht auch noch mit Themen vom Arbeitsplatz. Sachbezogene Geschäftsverhandlungen sind begünstigt.