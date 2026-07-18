Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 20.7. bis 26.7.2026

Egal, ob Waage-Mann oder Waage-Frau, hier erfährst Du, womit Du in der nächsten Horoskop -Woche in der Liebe, im Beruf und in Sachen Gesundheit zu rechnen hast. Lies jetzt, was Dir die Sterne in Deinem kostenlosen Wochenhoroskop für Waage vom 20.7. bis 26.7.2026 zu sagen haben!

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du im Reinen mit Dir selbst bist, dann strahlst Du Entschlossenheit und Zuversicht aus. Versuche es und gehe in Dich! Du fühlst Dich in den Armen Deines Partners oder Deiner Partnerin rundum geborgen. Seit langem unterdrückte Spannungen in der Gefühlswelt können explosiv zutage kommen. Das ist gut so, denn Gewitter reinigen die Luft. Jemand will sein Herz ausschütten, zeige Geduld und Verständnis.

Gesundheit und Fitness

Du traust Dir jetzt viel zu und bist am Wettkampf und besonders an körperlicher Betätigung aller Art interessiert. Übertreibe es nicht! Gesundheitlich erlebst Du einen deutlichen Aufschwung. Du fühlst Dich zwar nicht gut, aber direkt krank bist Du auch nicht. Überlege einmal in aller Ruhe, wie Du Dich eigentlich ernährst, was Du auch sonst Deinem Körper manchmal zumutest. Verändere etwas!

Beruf und Finanzen

Du bist schlagfertig und wach, wohl aber überkritisch und auf Kampf eingestellt. Um genügend Sicherheit für die neuen Aufgaben zu bekommen, solltest Du mehr lernen. Du gehst derart unkonzentriert durch den Tag, dass Dir Fehler unterlaufen und Du vielleicht sogar etwas kaputtmachst. Halte Dich zurück! Du bist sehr kreativ, aber auch eigensinnig und unberechenbar.