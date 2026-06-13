Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 15.6. bis 21.6.2026

Anhand der Sternenkonstellation, Planetenbewegungen und Mondenergien verraten Dir die Astrologen, ob Du in der nächsten Horoskop -Woche Spitzenleistungen vollbringst oder in Selbstmitleid versinkst. Alles zu Deiner Zukunft steht im kostenlosen Wochenhoroskop für Waage vom 15.6. bis 21.6.2026.

Liebe und Partnerschaft

Von Deinem Schatz erwartest Du Zuverlässigkeit und Treue, er wiederum braucht Vertrauen von Dir. Lasse ihn jetzt nicht im Regen stehen, denn er braucht Deine Unterstützung dringend. Argumentiere nicht nur mit dem Kopf, sondern zeige auch Gefühle. Flirte ruhig einmal wieder nach Lust und Laune und genieße es, verwöhnt und geschätzt zu werden. Du hast es Dir verdient.

Gesundheit und Fitness

Gesundheitlich gibt es derzeit wenig zu beklagen. Deine Konstitution ist stark und Dein Immunsystem stabil. Trotzdem solltest Du Dich sportlich nicht überfordern. Kleine gezielte Übungen reichen völlig aus, um fit zu bleiben. Denke einmal darüber nach, wie Du Deine Gesundheit langfristig verbessern kannst, vielleicht wäre ein Fitnessplan sinnvoll. Auch eine gründliche Vorsorgeuntersuchung wäre jetzt empfehlenswert.

Beruf und Finanzen

Ein wichtiges Gespräch steht bevor, das Einfluss auf Deine Zukunft haben kann. Werde nicht nervös, Du bekommst rechtzeitig einen hilfreichen Hinweis. Als Teamworker bist Du sehr geschätzt. Wenn Du Dich weiterhin so entwickelst, könnte sich sogar eine zusätzliche Einnahmequelle eröffnen. Im Moment hast Du allerdings das Gefühl, auf der Stelle zu treten. Bewahre Geduld. Gleichzeitig solltest Du darauf achten, dass Dein Verhalten gegenüber Kollegen nicht zu distanziert oder unkollegial wirkt.