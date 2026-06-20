Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 22.6. bis 28.6.2026

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Wochenhoroskop Waage vom 22.6. bis 28.6.2026 | Horoskop der KW 26: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Im Beruf startest Du gerade voll durch und auch in der Liebe halten die Sterne in der nächsten Horoskop-Woche so einiges für Dich bereit. Erfahre mehr in Deinem gratis Wochenhoroskop für Waage vom 22.6. bis 28.6.2026.

Dein Wochenhoroskop für Waage vom 22.6. bis 28.6.2026.
Dein Wochenhoroskop für Waage vom 22.6. bis 28.6.2026.  © 123rf.com/veronikaillus

Die Quelle der Sternorakel versiegt nach dem Waage-Wochenhoroskop noch lange nicht:

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Wochenhoroskop Waage: 24.9. bis 23.10.

Liebe und Partnerschaft

Du bist jetzt ruhig und besonnen, vielleicht sogar ernst und verschlossen. Es gibt kein Hochgefühl, aber solide Beständigkeit. Dein Schatz macht Dich glücklich, wenn er Deine Ideen und Visionen versteht. Singles sind aufgefordert, all ihren Charme spielen zu lassen. Die Flirtline steht auf Sturm und erotische Erfolge erwarten Dich. Große Harmonie in Deiner Partnerschaft, trotzdem – etwas fehlt!

Gesundheit und Fitness

Positive Gedanken beflügeln Dich auch körperlich. Wie wäre es mal wieder mit einem Zahn-Check? Nimm Dir Zeit für Dich selber und verwöhne Dich. Du hast viel erreicht und kannst Dir durchaus eine Ruhepause gönnen. Du bist fit und belastbar und solltest diese gute Phase nutzen, um Dich in Form zu bringen. Dein Körper freut sich über diese Aufmerksamkeit.

Beruf und Finanzen

Wenn Du meinst, mit Deiner Hektik läuft alles besser, dann täuschst Du Dich. Empfindsame Schöngeister haben derzeit beruflich schlechte Karten. Kraftvoll trotzt Du allen Widerständen. Du erkennst Deinen Erfolg und bist überwältigt von Deinen Handlungen. Jetzt bist Du am Ziel Deiner Wünsche. Du hast im Umgang mit Kunden, Vorgesetzten und Behörden eine glückliche Hand. Man schätzt Deine Ausstrahlung und Dein forsches Auftreten.

Titelfoto: 123rf.com/veronikaillus

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