Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 3.8. bis 9.8.2026

Begünstigt durch die Sternenkonstellation, Planetenbewegungen und Mondenergien stehst Du in der nächsten Horoskop -Woche definitiv im Mittelpunkt! Doch ist das gut? Dein kostenloses Wochenhoroskop für Waage vom 3.8. bis 9.8.2026 verrät Dir, mit welchen Chancen, Veränderungen und Möglichkeiten Du rechnen musst.

Kannst Du Dich auf die Zukunft freuen oder solltest Du Dich lieber in Acht nehmen? Die Sterne verraten es Dir unter:

Liebe und Partnerschaft

Eine große Portion Leidenschaft hat Dich gepackt. Es wird jetzt so richtig prickelnd. Die Zeit hat sehr viel Gefühl und Romantik zu bieten. Liebe ist nicht nur ein Wort, sondern täglicher Einsatz von beiden Seiten. Nur wer in Deine Gedankenwelt eintauchen kann, wird Dich erobern. Kleine Auseinandersetzungen mit Deinem Schatz stehen an.

Gesundheit und Fitness

Deine Durchblutung kann Probleme machen, meide Alkohol! Gesundheitliche Störungen vergehen, verschleppte Probleme werden großzügig und schnell gelöst. Eine schöne harmonische Zeit steht bevor. Lasse Dich bloß nicht unter Terminstress setzen, Deine Nerven flattern jetzt schon. Meide Kaffee und Alkohol, gönne Dir gesundes Essen und genügend Pausen.

Beruf und Finanzen

Bleibe heute auf dem Boden der Tatsachen. Eine vielversprechende Angelegenheit kann sich leicht als Seifenblase entpuppen. Du musst das Rad nicht unbedingt zum zweiten Mal erfinden. Veränderungen kündigen sich jetzt an, habe Vertrauen und bewahre Ruhe. Neue Aufgaben bringen Abwechslung und machen so richtig Spaß.