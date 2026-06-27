Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 29.6. bis 5.7.2026

Was in der nächsten Horoskop -Woche wichtig für Dein Sternzeichen ist, erfährst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Waage vom 29.6. bis 5.7.2026. Nimm Dein Schicksal einfach selbst in die Hand.

Liebe und Partnerschaft

Es gibt noch offene Fragen. Die solltest Du schnell klären und Dich nicht immer wieder mit schlaflosen Nächten quälen. Klarheit bringt Frieden. Dein Geist neigt jetzt dazu abzuschweifen, sich schönen Träumen hinzugeben und aus unbestimmten Empfindungen heraus zu entscheiden. Sorge dafür, dass Du genügend Zeit und Abstand bekommen kannst, um eine wichtige Entscheidung reifen zu lassen. Lasse Dich nicht drängen. Zeige in der Partnerschaft klare Grenzen und lasse Dich nicht erweichen.

Gesundheit und Fitness

Rundum topfit. Bleibe weiterhin so aktiv! Nutze Deine Freizeit zum Auftanken und nicht zum Auspowern. Verzichte auf sämtliche Arten von Genussgiften. Verzichte auf Alkohol und Zigaretten, das wirkt Wunder.

Beruf und Finanzen

Im Job musst Du für das, was Du tust, alleine gerade stehen. Sei fröhlich, erfreue Dich und Deine Mitmenschen und tanke auf. Diese Art wirkt mitreißend auf Dein ganzes Umfeld. Deine Gedankenwelt droht in Unordnung zu geraten. Zu viele Eindrücke, Ideen und Hirngespinste überfallen Dich. Achte darauf, dass Du bei wichtigen Gesprächen richtig verstanden wirst.