Wochenhoroskop Waage: So wird diese Woche vom 12.1. bis 18.1.2026

In dieser Horoskop -Woche stören die Himmelskörper, Planetenbewegungen und Mondenergien die Harmonie in jedem Lebensbereich von Waage-Geborenen. Wie Du Liebe, Gesundheit und Beruf zurück in das Gleichgewicht bringen kannst, erklärt Dir das kostenlose Wochenhoroskop für Waage vom 12.1. bis 18.1.2026.

Liebe und Partnerschaft

Du solltest langsam einen Schongang einlegen. Extrawünsche dürfen nicht immer auf Deine Kosten erfüllt werden. Mache das deutlich klar. So kontaktfreudig warst Du schon lange nicht mehr. Deine Umgebung staunt und jemand fühlt sich sehr angesprochen. Partnerschaften blühen auf und Singles können nette Kontakte schließen, sollten diese jedoch prüfen, bevor sie zu viel Gefühl investieren. Du empfängst sehr viel Liebe und Zärtlichkeit, revanchiere Dich dafür!

Gesundheit und Fitness

Gesundheitlich erlebst Du einen deutlichen Aufschwung. Schalte einmal ganz bewusst ab. Du kannst das Unwohlsein und die Schwäche gut überstehen, wenn Du auf Deinen Körper achtest und nicht gegen Deine innere Überzeugung handelst. Du bist zu leichtsinnig, achte mehr auf Deinen Kreislauf.

Beruf und Finanzen

Setze die richtigen Personen für Deine Pläne ein, dann kann nichts passieren. Die Welt liegt Dir tatsächlich zu Füßen. Die Karriere sieht gut aus, der Job macht Dir Spaß und der Chef ist stolz auf Dich. Es hilft kein Zeitdruck und kein Stress, wenn Du eine Arbeit perfekt beenden willst. Das Angebot, das man Dir heute macht, ist wirklich einmalig. Du solltest sofort zugreifen, sonst ärgerst Du Dich hinterher noch.