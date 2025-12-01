Wochenhoroskop Waage: So wird die neue Woche vom 1.12. bis 7.12.2025

Die Sternenkonstellation und Planetenbewegungen lassen in der neuen Horoskop -Woche in Waage-Frau und Waage-Mann das Feuer der Liebe hell auflodern. Welche Auswirkungen diese Energie haben kann, beschreibt Dir das kostenlose Wochenhoroskop für Waage vom 1.12. bis 7.12.2025.

Liebe und Partnerschaft

Wie lange willst Du Dein Herzblatt noch im Unklaren lassen? Liebesblitze treffen Dich und bringen Dich ganz schön aus dem Gleichgewicht. Du wirkst auf andere momentan sehr leidenschaftlich und intensiv. Da wird es Dir leicht fallen, jemanden zu beeindrucken. Ein Liebesurlaub ist längst überfällig, mache Deinem Herzblatt den Vorschlag.

Gesundheit und Fitness

Deine Vitalität lässt nach. Du brauchst Dich nicht gleich komplett zurückzunehmen, aber überfordern solltest Du Dich auch nicht. Du solltest Deinen Kreislauf jetzt mit sportlicher Betätigung wieder auf Vordermann bringen. Der Erfolg stellt sich aber erst mit der Zeit ein. Passe etwas auf, es droht eine leichte Verletzungsgefahr. Bewegung an der frischen Luft kann auch Dir nicht schaden.

Beruf und Finanzen

Brillant im Job. Du findest viel Anerkennung und kannst andere beeinflussen. Nach einer langen Pause öffnen sich endlich die richtigen Türen. Du entfaltest jetzt Deine ganze Energie und stehst Deinen Mann oder Deine Frau. Nun zeigst Du so richtig, was an Dynamik in Dir steckt. Merkur steht in einer ungünstigen Position, achte daher bei Verträgen auf das Kleingedruckte. Im Arbeitsleben wird kompetentes, aber diszipliniertes Vorgehen sehr wohl registriert. Es kann sogar zu einer Beförderung kommen.