Wochenhoroskop Waage: So wird diese Woche vom 8.12. bis 14.12.2025

Waage-Frauen und Waage-Männer können sich in dieser Horoskop -Woche auf eine Liebeswoche freuen. Was das gratis Wochenhoroskop für Waage vom 8.12. bis 14.12.2025 sonst noch über das Schicksal verrät, kannst Du hier nachlesen.

Liebe und Partnerschaft

Du darfst Dich auf einige Stunden voller Zärtlichkeit freuen. Schaue Dich aufmerksam um und Du wirst sehen, wer schon lange darauf wartet. Dies ist eine Zeit, in der Du Deinem Partner oder Deiner Partnerin Deine Gefühle und Emotionen leicht mitteilen kannst. Dein Schatz wird Dir Verständnis entgegenbringen. Du flirtest und lockst und machst nach allen Seiten auf Dich aufmerksam. Aber wenn das Glück endlich näher rückt, ergreifst Du die Flucht.

Gesundheit und Fitness

Du solltest öfter innehalten und tief durchatmen. Verwöhne von Zeit zu Zeit auch einmal Deinen Körper, z. B. mit einem duftenden Bad oder einer wohltuenden Massage. Gesundheitlich fühlst Du Dich etwas angegriffen. Kein Grund zur Besorgnis. Gönne Dir in Deiner Freizeit mehr Entspannung und Erholung. Es wäre für Dich dringend notwendig, Dich etwas maßvoller zu ernähren.

Beruf und Finanzen

Die jetzige Situation festigen, dann erst aufs nächste Ziel losstürmen. Finanziell nicht knausern, sondern in Qualität investieren. Nur Du kannst die Wogen glätten, erleichtere damit Deine Kollegen. Willst Du ein Spießer sein, oder einer, der sich immer nur duckt? Oder willst Du der Mensch sein, der sich auch mal was traut?