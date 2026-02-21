Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 23.2. bis 1.3.2026

Entdecke die nächste Horoskop -Woche kostenlos für Männer und Frauen vom Sternzeichen Wassermann. Beruf und Gesundheit scheinen Dir momentan zu schaffen zu machen und im Liebesleben scheint Arbeit vor Dir zu liegen. Wie Du das alles meistern kannst, steht im Wochenhoroskop für Wassermann vom 23.2. bis 1.3.2026.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du Deinem Lieblingsmenschen Schuldgefühle einredest, verschließt er sich immer mehr. Wenn Du ein Problem hast, das eine abrupte Lösung verlangt, dann hast Du jetzt den Schwung dazu. Handle gezielt und überlegt. Es gibt in Deiner Beziehung das eine oder andere, was Dir nicht passt. Bissige Bemerkungen bringen Dich nicht weiter, rede richtig! Folge dem Menschen, der Dein Innerstes zum Glühen bringt.

Gesundheit und Fitness

Merkst Du es nicht? Du bleibst auf der Strecke! Alles top. Achte trotzdem darauf, Dich nicht zu überanstrengen. Bringe Deine innere Anspannung nicht nach außen, sondern tue Dir etwas Gutes. Dann kommst Du wieder mehr ins Gleichgewicht. Vorsicht mit Alkohol, er bekommt Dir nicht.

Beruf und Finanzen

Motiviert fällt die Arbeit viel leichter - ziehe Dich nicht immer selbst runter. Halte Deine Zusagen ein, auch wenn Du nur wenig Zeit hast. Du wirkst sonst unglaubwürdig, und das würde Deinem Ruf sehr schaden. Poche bei Deinem Chef auf Gehaltserhöhung, er schätzt Deine Einsatzbereitschaft. Du kommst auf allen Gebieten des Lebens stetig und merkbar voran. Manches fällt Dir scheinbar in den Schoß, aber nicht unbedingt alles leicht.