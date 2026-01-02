Liebeshoroskop Wassermann 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir?

Das Wassermann-Liebeshoroskop 2026 ❤️ Welches Sternzeichen passt am besten zu Wassermann? Antworten im Partnerhoroskop ⭐ für Mann ✓ & Frau ✓ Jetzt auf TAG24!

Liebeshoroskop Wassermann (21. Januar bis 19. Februar): Was hält das Jahr 2026 für den unabhängigen Wassermann in puncto Liebe, Partnerschaft und neuen Flirts bereit? Entdecke hier, welche Sternzeichen am besten zur eigenwilligen Wassermann-Frau und zum freiheitsliebenden Wassermann-Mann passen. Hier gibt es die Partnerhoroskope aller Sternzeichen.

Dein kostenloses Wassermann-Liebeshoroskop 2026: Alles über Liebe, Flirts & Partnerschaft. © Midjourney/TAG24

Partnerhoroskop: Welches Sternzeichen passt zu Wassermann?

Für den individualistischen Wassermann steht das Liebesjahr 2026 ganz im Zeichen von Freiheit, spannenden Begegnungen und geistigem Austausch. Wassermann-Männer und Wassermann-Frauen suchen keinen Menschen, der sie einengt, sondern einen, der ihre Visionen teilt und das Leben bunt macht. Doch welche Sternzeichen garantieren die größte Harmonie und das beste Liebesabenteuer? Wassermann passt am besten zu: Zwillinge

Waage

Schütze Du willst mehr wissen? Unter Horoskope und Partnerhoroskope auf TAG24 findest Du alle Astro-Infos zu Deinem und den anderen Sternzeichen.

Wer passt am besten zur Wassermann-Frau?

Die Wassermann-Frau ist 2026 auf der Suche nach einem Menschen, der ihr geistig gewachsen ist und ihre Unabhängigkeit respektiert. Sie liebt Abwechslung und hasst es, sich unterordnen zu müssen. Wassermann und Widder Der leidenschaftliche Einsatz des Widders gibt Wassermann-Frauen Energie und Raum zur Entfaltung. Doch ein unbedachtes Wort und sie ziehen sich abrupt zurück. Wassermann und Stier Der Stier interpretiert die extravagante Art der Wassermann-Frau als Arroganz und zeigt sich davon wenig beeindruckt. Die unkonventionellen Ideen wirken auf ihn selten reizvoll. Wassermann und Zwilling Hier treffen sich zwei Freiheitsliebende, die niemals um spannende Gespräche verlegen sind. Gemeinsam erleben sie neugierige, lebendige Abenteuer. Wassermann und Krebs Die Unabhängigkeit der Wassermann-Frau wirkt auf den Krebs manchmal kühl, während der Wassermann mit den wechselhaften Launen des Krebses nur schwer umgehen kann. Wassermann und Löwe Wenn der Löwe glaubt, das Sagen zu haben, täuscht er sich. Zwar genießt die Wassermann-Frau sein Temperament, bleibt jedoch nie lange zahm an seiner Seite. Wassermann und Jungfrau Die nüchterne, ordnungsorientierte Art der Jungfrau trifft hier auf kreativen Freigeist. Die Wassermann-Frau lässt sich nicht bestimmen, während die Jungfrau Struktur schaffen will - zwei Welten, die nicht leicht zueinanderfinden. Wassermann und Waage Ob Weltanschauung, Erotik oder Lebensstil - beide Sternzeichen schwingen nahezu im Gleichklang und verstehen sich oft schon, bevor Worte fallen. Wassermann und Skorpion So unterschiedlich sie sind, fühlen sie sich stark voneinander angezogen. Freiheitsdrang trifft auf emotionale Tiefe - eine Verbindung voller Spannung und Intensität. Wassermann und Schütze Hier teilen zwei Visionäre ihre Begeisterung für ferne Länder, Menschen und große Pläne. Das Leben bleibt bunt, offen - und in der Liebe wird es niemals langweilig. Wassermann und Steinbock Der Steinbock sorgt für Stabilität und Struktur, wovon die Wassermann-Frau durchaus profitiert. Doch die Sehnsucht nach Freiheit lässt sich nicht ablegen, dauerhaft glücklich macht das nicht. Wassermann und Wassermann Gemeinsam stürzen sie sich in aufregende Abenteuer und denken groß. Doch wenn es um Bodenhaftung geht, wird es schwierig. Zwei Freigeister, wenig Erdung. Wassermann und Fische Achten diese beiden Sternzeichen sensibel aufeinander, können beide profitieren: Fantasie trifft auf Offenheit und formt eine harmonische, feinfühlige Verbindung.

In der Liebe braucht der Wassermann vor allem eins: Freiheit und inspirierenden Austausch. © 123RF / grinvalds

Wer passt am besten zum Wassermann-Mann?

Der Wassermann-Mann schätzt 2026 einen Menschen, der selbstbewusst, charmant und genauso lebenslustig ist wie er. Er will inspiriert werden, nicht bevormundet. Wassermann und Widder Mit viel Energie können beide lachen, plaudern und genießen - und erleben so einen lustvollen, unbeschwerten Flirt. Wassermann und Stier Der Wassermann-Mann braucht Bewegung, neue Wege und Abenteuer. Die eher bequeme, sicherheitsliebende Art des Stiers kann da kaum mithalten. Wassermann und Zwilling Diese beiden Freigeister lieben ihre Unabhängigkeit, schweben gemeinsam auf Wolke sieben und genießen eine Liebe ohne Fesseln. Wassermann und Krebs Der Krebs spürt schnell: Den Wassermann-Mann kann man nicht festhalten, nur begleiten. Dennoch ist die Faszination groß, und die Offenheit für seine aufregende Art ebenso. Wassermann und Löwe Vor so viel Charme und Ausstrahlung des Löwen verlieren die meisten Wassermann-Männer schnell ihre Hemmungen. Für diese charismatische Person nehmen sie sich gern Zeit. Wassermann und Jungfrau Die nüchterne Jungfrau trifft hier auf den ideenreichen Wassermann-Mann. Struktur trifft auf Freigeist - spannend, aber herausfordernd, denn ihre Art lässt ihn kaum unbeeindruckt. Wassermann und Waage An diesem Duo kommt man kaum vorbei. Ob auf Vernissagen, kulturellen Events oder in Bars - gemeinsam sorgen sie für Abwechslung pur. Wassermann und Skorpion Der Wassermann-Mann weiß oft nicht genau, woran er beim Skorpion ist. Und der Skorpion wiederum kann den Wassermann kaum greifen. Ein Rest Geheimnis und Distanz bleibt. Wassermann und Schütze Mit dem Schützen wird das Leben bunt: Beide ignorieren starr gewordene Konventionen und stürzen sich gemeinsam ins Abenteuer. Wassermann und Steinbock Der Steinbock bringt Realismus und Bodenhaftung in die Verbindung, während der Wassermann-Mann turbulente Ideen und Lebenslust schenkt - ein spannender Ausgleich. Wassermann und Wassermann Gemeinsam schweben sie von Idee zu Idee, verlieren sich in Fantasie und Plänen, aber zu Ergebnissen kommen sie nur selten. Zwei Visionäre, wenig Boden. Wassermann und Fische Die leichte, humorvolle Welt des Wassermann-Mannes zieht die Fische an. In ihre tiefen Gefühlswelten taucht der Wassermann zwar nicht immer mit ein, doch schenkt er bunte Impulse.

Welches Sternzeichen passt nicht zu Wassermann?

Für den freiheitsliebenden und ideenreichen Wassermann können Partnerschaften mit sehr bodenständigen oder traditionsbewussten Sternzeichen 2026 eine echte Herausforderung sein. Besonders der Stier mit seinem Bedürfnis nach Bequemlichkeit, Sicherheit und Beständigkeit kann die extravaganten Ideen und den Bewegungsdrang des Wassermanns nicht nachvollziehen und empfindet sie eher als anstrengend. Auch die Verbindung mit dem emotional fordernden Krebs ist schwierig, da dessen Launen und Bedürfnisse nach Nestwärme auf die distanzierte und rationale Art des Wassermanns oft wie Kälte wirken.