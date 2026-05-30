Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 1.6. bis 7.6.2026

Welche Chancen und Überraschungen können Menschen vom Sternzeichen Wassermann in der nächsten Horoskop -Woche erwarten? Das Universum kennt die Antwort! Lies jetzt das Wochenhoroskop für Wassermann vom 1.6. bis 7.6.2026 und erhalte Inspiration und Wegweisung von den Sternen.

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Liebe und Partnerschaft

Du kannst Dich über mangelnde Aufmerksamkeit durch das andere Geschlecht nicht beklagen. Deine Liebespfeile treffen noch nicht, trinke mehr Zielwasser! Wer jetzt bereit ist für die große Liebe, kann großes Glück mit einem Seelenpartner bzw. einer Seelenpartnerin erleben. Stelle Deine Antennen auf Empfang. Ungeduld und Entschlussmangel fördern die Harmonie nicht.

Gesundheit und Fitness

Du hast ein starkes Sicherheitsbestreben und leidest daher unter Verlustängsten. Deine Fitness ist in einem guten Zustand. Nicht übertreiben. Achte aber ein bisschen auf die Signale Deines Körpers. Mache einige Tage Urlaub und erhole Dich einmal richtig.

Beruf und Finanzen

Unterschätze am Arbeitsplatz nicht die Kräfte Deines Gegners. Es könnte krachen, Kollegen beschwören eine Entscheidung herauf. Schöpfe kreative Kräfte aus dem Unterbewusstsein, fange nichts Neues an und durchdenke bereits Geplantes. Triff Entscheidungen spontan aus dem Bauch heraus.