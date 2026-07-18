Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 20.7. bis 26.7.2026

Was kommt in der nächsten Horoskop -Woche auf Dein Sternzeichen zu? Steht eine Liebeskrise bevor? Ergeben sich beruflich neue Chancen? Das kostenlose Wochenhoroskop für Wassermann vom 20.7. bis 26.7.2026 weiht Dich schon jetzt in die Geheimnisse Deiner Zukunft ein und verrät Dir, wie Du das Beste aus der Woche machen kannst.

Liebe und Partnerschaft

Du wirst von neuen Ideen und Eindrücken erfasst. Deine Gedankenwelt ist in positive Aufruhr geraten und wird stimuliert wie selten zuvor. Mit Deiner Frohnatur möchte sich jemand ganz gerne verabreden. Du wirkst verführerisch, eine heiße Phase erwartet Dich. Lasse Dich von der Liebe leiten. Fälle keine Urteile, sondern denke über alles nach, was man Dir sagt.

Gesundheit und Fitness

Wie wäre es mal wieder mit einem Zahn-Check? Der Druck im Kopf lässt nach, das Atmen fällt wieder leichter, es gibt kaum noch Probleme. Tue einfach mal wieder das, was Dir so richtig Spaß macht. Du sehnst Dich stark nach Harmonie, tue etwas dafür!

Beruf und Finanzen

Du fühlst Dich vielleicht gerade nicht in Höchstform. Du solltest deshalb Stress und Hektik auf ein Minimum reduzieren. Du wirst ungnädig, wenn sich jemand vor der Arbeit drückt. Bist Du so perfekt? Gehe doch mit gutem Beispiel voran, das hilft ungemein. Dein kreativer Einfluss kann für Dein Vorhaben sehr von Nutzen sein. Am Arbeitsplatz lässt man Dich gewähren, möglich, dass Kollegen eifersüchtig reagieren.