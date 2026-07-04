Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 6.7. bis 12.7.2026

Achte in der nächsten Horoskop -Woche besonders darauf, was Du für Deine Fitness machen kannst. Das kostenlose Wochenhoroskop für Wassermann vom 6.7. bis 12.7.2026 bereitet Dich bestens auf die Zukunft vor und sagt Dir alles, was die Sterne zu Deinem Schicksal preisgeben.

Welche Richtungsentscheidung Dich näher an Dein Ziel bringen kann, erfährst Du in den Horoskopen für Wassermann:

Liebe und Partnerschaft

Ein Liebesurlaub ist längst überfällig, mache Deinem Partner oder Deiner Partnerin den Vorschlag. Jede Beziehung durchläuft Phasen der Ernüchterung. Dieser Erfahrung wirst Du auch in einer neuen Partnerschaft nicht entgehen können. Mit kleinen Störungen im Liebesleben ist zu rechnen, bewahre die Ruhe. Du wirst von neuen Ideen und Eindrücken erfasst. Deine Gedankenwelt ist in positive Aufruhr geraten und wird stimuliert wie selten zuvor.

Gesundheit und Fitness

Schalte einmal ganz bewusst ab. Deine Füße brauchen das richtige Schuhwerk, dann lassen die Beschwerden nach. Deine Leistungskurve steigt, werde nur nicht übermütig. Gesundheitlich hast Du ein festes Fundament geschaffen, aus dem Du nun schöpfen kannst. Du bist stabil und fit wie schon lange nicht mehr.

Beruf und Finanzen

Du entfaltest jetzt Deine ganze Energie und stehst Deinen Mann oder Deine Frau. Nun zeigst Du so richtig, was an Dynamik in Dir steckt. Du erhältst endlich die lang ersehnte Anerkennung. Deine Kreativität wird belohnt. Was Du jetzt beginnst, führt zum Erfolg. Mit klaren Zielvorstellungen verschaffst Du Dir am Arbeitsplatz Respekt. Halte Deine Ideen zurück, Kleinkrämer zerreden sonst alles.