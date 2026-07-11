Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 13.7. bis 19.7.2026

In der nächsten Horoskop -Woche stehen die Sterne für Wassermann günstig, um die große Liebe zu finden. Doch in einem anderen Lebensbereich könnte es Probleme geben. Lies jetzt das gratis Wochenhoroskop für Wassermann vom 13.7. bis 19.7.2026 und empfange kosmische Botschaften zum Thema Partnerschaft, Gesundheit und Beruf.

Liebe und Partnerschaft

Lebe die Liebe und frage nicht nach dem Morgen. Bewahre in jeder Hinsicht einen kühlen Kopf. Eine schwierige Lage meisterst Du nur durch überlegtes Handeln und klare Linien. Beweise Deine Zuneigung zu einem Menschen nicht nur in Worten, sondern auch mit Taten. Du brauchst keine Angst zu haben, dass man Dich abweist. Du verspürst eine ungewöhnliche Lust am Leben und eine Sehnsucht nach Freude, Genuss und Liebe. Tue es – Dein Schatz wird davon begeistert sein.

Gesundheit und Fitness

Auch wenn Du es nicht wahrhaben willst, Dein Cholesterinhaushalt ist nicht stabil. Keiner setzt Dich unter Druck, Du malst nur in Gedanken falsche Bilder, das belastet. Du hast fördernde Aspekte, um Deine Gesundheit zu stabilisieren. Jetzt musst Du Dich nur noch aufraffen und die richtigen Weichen stellen. Du wirkst sehr kraftlos, gönne Dir mehr Schlaf und frische Luft.

Beruf und Finanzen

Du solltest Dich im Job deutlich abgrenzen und von niemandem vereinnahmen lassen. Du startest neu durch und bist dankbar für zukunftsorientierte Vorschläge. Man weckt Deinen Ehrgeiz, beruflich und privat neue Wege einzuschlagen. Es wird nicht ausbleiben, dass Du dafür viel leisten musst. Es läuft doch jetzt beruflich richtig an – was willst Du denn noch mehr?