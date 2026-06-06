Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 8.6. bis 14.6.2026

Welche kosmischen Tipps halten die Himmelskörper für die die nächste Horoskop -Woche bereit? Gönne Dir einen Blick in das kostenlose Wochenhoroskop für Wassermann vom 8.6. bis 14.6.2026 und Du wirst erfahren, in welchem Lebensbereich Du von den Sternen wohlwollend bedacht wirst.

Liebe und Partnerschaft

Wie lange willst Du Deinen Schatz noch im Unklaren lassen? Du erlebst einen Überschwang der Gefühle. Immer wieder zeigst Du eine starke Vorliebe für Außenseiter. In der Partnerschaft ist die Stimmung derzeit gut. Mit vielen gemeinsamen Unternehmungen kannst Du die Harmonie auch erhalten.

Gesundheit und Fitness

Körper und Seele brauchen stressfreie Zonen. Sorge für Entlastung. So köstlich aufwendiges Essen sein kann, so bedenklich ist es im Übermaß. Widerstehe der Versuchung und denke an Deine Gesundheit. Schone Deinen Rücken, sonst kann es schnell schmerzhaft werden. Beginne die Tage ruhig und gelassen. Du solltest Deinen Körper zwar in Form bringen, aber alles mit Maß und Ziel!

Beruf und Finanzen

Ein Plan geht auf – bleibe beruflich am Ball. Du investierst Herzblut in Deinen beruflichen Aufgabenbereich, das kommt gut an. Willst Du ein Spießer sein, der sich immer nur duckt? Oder willst Du der Mensch sein, der sich auch mal etwas traut? Äußere Widerstände schwinden und anstehende Aufgaben lassen sich lösen.