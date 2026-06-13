Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 15.6. bis 21.6.2026

Welche Chancen und Überraschungen können Menschen vom Sternzeichen Wassermann möglicherweise in der nächsten Horoskop -Woche erwarten? Das Horoskop bringt die Antwort für jeden Lebensbereich wie Liebe, Beruf und Gesundheit. Lies jetzt das gratis Wochenhoroskop für Wassermann vom 15.6. bis 21.6.2026.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du Dir darüber im Klaren bist, was Du wirklich willst, wird vieles leichter. Du stehst jemandem treu zur Seite, das wird sehr geschätzt. Dein Schatz spürt allerdings genau, dass Dir jemand den Kopf verdreht hat. Gleichzeitig genießt Du die volle Unterstützung Deines Partners oder Deiner Partnerin und profitierst von einer aufbauenden Sonnenenergie. Was willst Du mehr?

Gesundheit und Fitness

Mache Entspannungsübungen, das bringt Dich auf andere Gedanken. Heitere Abwechslung und innere Ausgeglichenheit heben Deine Stimmung und stärken auch Dein gesundheitliches Wohlbefinden. Du bist voller Zuversicht und guter Dinge, deshalb fällt Dir vieles leichter als sonst. Du lebst bewusster und wirkst motivierend auf andere. Dein Wille ist stark – nutze ihn, um Dich in Form zu bringen und Deine Kondition auszubauen. Treibe Sport!

Beruf und Finanzen

Wenn Du Dir zu viel vornimmst, wird es schwierig, alles rechtzeitig zu erledigen. Bleibe gelassen und entspannt. Du stellst hohe Ansprüche und hast einen klaren Blick für Qualität. Jetzt kannst Du Grenzen sprengen, Ängste überwinden und Dich für völlig neue Entwicklungen öffnen. Eine großartige Zeit! Allerdings landen immer mehr Aufgaben bei Dir. Ziehe rechtzeitig die Notbremse.