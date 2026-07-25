Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 27.7. bis 2.8.2026

Du musst gar nicht so weit in die Zukunft schauen, um über Dich hinauswachsen zu können, es genügt ein Blick in die nächste Horoskop -Woche. Dort erfährst Du alles Wichtige, was die Himmelskörper Dir mitteilen möchten. Alle Astro-News jetzt im Wochenhoroskop für Wassermann vom 27.7. bis 2.8.2026.

Alle Wassermann-Frauen und Wassermann-Männer können sich nach dem Wochenhoroskop noch tiefer ins Astro-Universum von TAG24 begeben – mit diesen Sternorakeln:

Liebe und Partnerschaft

Singles haben im Moment einen sehr guten Lauf und stellen an ihr Gegenüber recht hohe Ansprüche. Das sollte man überdenken. Beschreibe dem Menschen, den Du liebst, die Zukunft in den schönsten Farben. Du hast eine super Zeit vor Dir. Genieße das Leben in vollen Zügen. Besonders in der Liebe kannst Du Dich so richtig fallen lassen.

Gesundheit und Fitness

Schalte ab und lasse Dir nicht die gute Laune verderben. Du achtest viel zu viel auf Deine wechselnden Wehwehchen. Keine Sorge, Du bekommst alles wieder in den Griff. Stelle Deine Gedanken um. Gönne Dir wieder einmal eine Massage. Viele Verspannungen und unangenehme Körperempfindungen werden dadurch verschwinden. Eine leichte Grippe ist im Anflug, schone Dich.

Beruf und Finanzen

Du reißt Dir schon wieder den Fuß raus, damit alles perfekt erledigt wird. Mit Nüchternheit, Konzentration und Ausdauer musst Du die anstehenden Arbeiten erledigen und Verpflichtungen auf Dich nehmen. Zögere nicht. Gute Ideen wollen umgesetzt werden, und zwar sofort. Das wesentliche Ziel eines Vorhabens muss nicht das Ergebnis sein. Als viel spannender könnte sich der Weg dahin erweisen.