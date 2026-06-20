Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 22.6. bis 28.6.2026

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Wochenhoroskop Wassermann vom 22.6. bis 28.6.2026 | Horoskop der KW 26: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Vielleicht meint es der Himmel in der nächsten Horoskop-Woche gut mit Dir! Als Wassermann bist Du vor allem eins: zielstrebig. Blicke also jetzt in das kostenlose Wochenhoroskop für Wassermann vom 22.6. bis 28.6.2026, um zu erfahren, was die Sterne für Dich bereithalten.

Dein Wochenhoroskop für Wassermann vom 22.6. bis 28.6.2026.
Dein Wochenhoroskop für Wassermann vom 22.6. bis 28.6.2026.  © 123rf.com/veronikaillus

Die Astrologie beantwortet dem Sternzeichen Wassermann noch weitere Lebensfragen:

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Bildquelle: Midjourney/TAG24
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Wochenhoroskop Wassermann: 21.1. bis 19.2.

Liebe und Partnerschaft

Du hast es leichter, wenn Du zu Dir selbst stehst. Der Kosmos verwöhnt Dich und schickt Dir nur das, was zu Dir passt! Sowohl Singles als auch Paare können sich auf viel Romantik freuen. Niemand und nichts kann Dich jetzt bremsen. Du steckst voller Ideen, Gefühle und Tatendrang. Alles will auf einmal aus Dir heraus. Steigere Dich nicht in unerfüllte Wünsche hinein, das kostet zu viel Energie und bringt nichts. Das soll eben jetzt nicht sein, lasse los.

Gesundheit und Fitness

Das Atmen fällt Dir schwer. Reduziere Deinen Zigarettenkonsum! Iss, was Dir schmeckt, aber mit Maß und Ziel. Du machst zurzeit keinen Sport, dann solltest Du auch nicht naschen! Der Druck im Kopf lässt nach, das Atmen fällt wieder leichter, es gibt kaum noch Probleme.

Beruf und Finanzen

Eine unbewusste Kraft treibt Dich an, bis Du alles gegeben hast. Dieser Einsatz zahlt sich voll aus. Das wirst Du bald merken. Deine Kollegen sind genervt, wenn Du Entscheidungen immer hinauszögerst. Nach getaner Arbeit hast Du es Dir verdient, Dich in den Sessel fallen zu lassen und von dem zu träumen, was Du Dir wünschst. Du kannst im Beruf und am Arbeitsplatz sehr herzlich oder auch ziemlich launisch sein. Was Dich bewegt, steht auf Deinem Gesicht geschrieben.

Titelfoto: 123rf.com/veronikaillus

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